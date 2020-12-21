Altın yeniden 1,900 doların üzerinde - Son Dakika

Altın yeniden 1,900 doların üzerinde

21.12.2020 09:33
Altın yeniden 1,900 doların üzerinde, System.String[]

Birleşik Krallık'ta mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün belirlenmesiyle artan kısıtlamalar ve seyahat yasaklarının ardından güvenli limanlara yönelim, değerli metal fiyatlarını destekledi ve altının ons fiyatı yeniden 1,900 doların üzerine yükseldi.

Birleşik Krallık'ta mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün belirlenmesiyle artan kısıtlamalar ve seyahat yasaklarının ardından güvenli limanlara yönelim, değerli metal fiyatlarını destekledi ve altının ons fiyatı yeniden 1,900 doların üzerine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

Brent petrol yüzde 2.68 düşüşle 50.88 dolar,Batı Teksas yüzde 2.59 düşüşle 48.08 dolar,altın yüzde 1.25 artışla 1,904.39 dolar,gümüş yüzde 5.57 artışla 27.21 dolar,bakır yüzde 0.71 artışla 7,995.50 dolar,platin yüzde 1.36 artışla 1,052.44 dolar,paladyum yüzde 1.02 artışla 2,385.61 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 470 liraya, çeyrek altın 770 liraya, Cumhuriyet altını da 3,066 liraya yükseldi.Tacirler Yatırım analizinde, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın, ülkede hızla yayılan koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığını açıkladığı anımsatılarak, şöyle denildi: "Birleşik Krallık'ta koronavirüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından Avrupa ülkeleri teker teker uçuşları durdurma kararı alırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğu açıkladı."Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde, koronavirüsün mutasyonunun tespit edilmesi ile birlikte piyasalarda güvenli limanlara yönelik talebin arttığını görmekteyiz. Ons altın bugün Asya seansında 1,900 seviyesine ulaşırken, dolar endeksinin ise 90.49 seviyesine yükseldiği takip ediliyor. "Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1,901 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi altın fiyatları, Ağustos ayından bu yana sürdürmekte olduğu düşüş kanalının üst sınırına (kanal direncine) kadar yükselmiş durumda. "Bu noktada, kanalın üst çizgisine denk gelen 1,900 seviyesinin kalıcı olarak aşılması altındaki yükselişin devamı açısından büyük önem taşıyor. Ons altının 1,900 seviyesini aşması ve bu seviye üzerinde tutunması durumunda söz konusu düşüş kanalını yukarı yönlü kırılacağından dolayı yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir."


Birleşik Krallık, brent, Metal, Ons, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın yeniden 1,900 doların üzerinde - Son Dakika Ekonomi


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