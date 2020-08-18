Altın yeniden 2,000 doları aştı

Rusya'dan gelen aşı haberinin ardından 2,075.19 dolarlık yeni zirvesinden sert düşen altın yeniden yükselişe geçip 2,000 doları aşarken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu, üretim kısıntısına uyumun yüzde 95'i bulduğunu açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.

Altın piyasalarda 2,000 dolar düzeyinde hareket ediyor. Dolar endeksindeki gevşek seyrin devam etmesi, virüs endişeleri, ABD-Çin gerginliği bunda etkili oluyor.