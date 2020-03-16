Altın yüksek olması vatandaşı gümüşe yönlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın yüksek olması vatandaşı gümüşe yönlendirdi - Son Dakika Ekonomi

Altın yüksek olması vatandaşı gümüşe yönlendirdi

6 saat önce

Altın yüksek olması vatandaşı gümüşe yönlendirdi Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş vatandaşları gümüş yüzük ve takılara yönlendirdi.

Altın yüksek olması vatandaşı gümüşe yönlendirdi

GAZİANTEP - Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş vatandaşları gümüş yüzük ve takılara yönlendirdi.

Altın fiyatlarının sürekli yükselmesi vatandaşları gram yada kiralık altına yönlendirirken bazı vatandaşlar ise çareyi gümüş takı ve yüzüklerde buldu. Özellikle son zamanlarda altındaki yükseliş cep yakıp, yeni evlenecekleri kara kara düşündürürken, gümüş takılara olan ilgiyi de arttırdı.


"Evlenecek çiftler gümüşe yöneldi"

Gaziantep'te yıllardır gümüş üretimi ve satışı yapan ve son yıllarda hiç olmadığı kadar satışlarının arttığını söyleyen Mehmet Çakmak, "Son yıllarda altın fiyatları çok yüksek olduğu için gümüş vatandaşlara daha cazip gelmeye başladı. Biz gümüş takı üretip satışını yapıyoruz. Şuan altının yüksek olması özellikle gümüş yüzük ve takı satışlarını gerçekten olumlu anlamda değiştirdi. Özellikle yeni evlenen gençlerin bile altın yerine gümüş tercih ettiklerini görebilmekteyiz. Bu nedenle de gümüşçülük işi şuan fazlasıyla revaçta. Gümüş şuanda altının tahtını sallıyor. Bunun en büyük göstergesi de evlenen çiftlerin altın yerine gümüş tercih etmeye başlamasıdır" dedi.


Gaziantep'ten dünyaya ihraç

Gümüş yüzük ve takıları Türkiye'nin her yerine sattıklarını ve dünyanın pek çok noktasına da ihraç ettiklerini söyleyen Çakmak, "Satışlarımız çok iyi gidiyor. Yaptığımı gümüş takıları ve yüzükleri Türkiye'nin 81 iline satıyoruz. Bunun dışında Avusturya, İngiltere, Almanya ve hatta Avusturalya gibi ülkelere de satış yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


Gümüş fiyatları ne durumda

Gümüş fiyatlarından da bahseden Çakmak, "Gümüş fiyatları altın gibi çok fazla yükseliş ve değişim göstermedi. Şuanda da normal bir gümüş takı modelimizin fiyatı en düşük gram fiyatı 12 lira olarak seyrediyor. En yüksek gümüş takı fiyatımız ise 4 bin 500 lira civarında. Bu fiyatlarla gümüş şuanda altının tahtını sallıyor" şeklinde konuştu.


"Altın pahalı olduğu için gümüş yüzük alıyoruz"

Altında yaşanan artış nedeniyle gümüş yüzükleri tercih eden Mesut Doğan isimli vatandaş ise, "Altın son zamanlarda çok pahalı olduğu için biz de gümüş yüzük alıyoruz. Gümüşü bu aralar daha çok tercih ediyoruz. Yani bu ortamda Allah yeni evlenenlere de yardım etsin" diye konuştu.

Altın yüksek olması vatandaşı gümüşe yönlendirdi

Mehmet Çakmak, Gaziantep, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı         
14:31
Fenerbahçe'den koronavirüs için Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti         
12:32
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi         
11:42
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım         
11:30
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın         
23:07
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim         
22:46
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu         
22:10
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
20:55
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi         
20:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 17:02:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın yüksek olması vatandaşı gümüşe yönlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]