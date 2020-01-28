Altın yüksekte tutunuyor, petrol inişte - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın yüksekte tutunuyor, petrol inişte - Son Dakika Ekonomi

Altın yüksekte tutunuyor, petrol inişte

6 saat önce

Coronavirüs salgınındaki gelişmelere bağlı olarak yatırımcıların güvenli liman arayışlarına bağlı olarak altına yönelmesiyle altın tırmandığı yüksek düzeylerde tutunurken, petrolde talep endişeleriyle başlayan düşüş sürüyor.

Altın yüksekte tutunuyor, petrol inişte, System.String[]

Coronavirüs salgınındaki gelişmelere bağlı olarak yatırımcıların güvenli liman arayışlarına bağlı olarak altına yönelmesiyle altın tırmandığı yüksek düzeylerde tutunurken, petrolde talep endişeleriyle başlayan düşüş sürüyor.

People's Daily'nin haberine göre Çin genelinde coronavirüs olduğu teyit edilen vakaların sayısı 4,193'e yükseldi ve salgından en yoğun etkilenen Hubei eyelati dün itibarıyla coronavirüsünden ölenlerin sayısının 76'dan 100'e çıktı.  Salgında, biri Başkent Beijing'de olmak üzere, ülkenin başka yerlerinde ölenler ile birlikte toplam ölü sayısı 106'ya yükseldi.

ABD merkezli Facebook, çalışanlarına Çin'e seyahat etme ve Çin'de olanların ise evden çalışması konusunda kısıtlamalar getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail- Filistin meselesine ilişkin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı planını ise bugün açıklayacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Yatırımcılar açıklanacak faiz kararını bekliyor.

Virüsün bir çok şehre yayılması ve endişelerin artmasıyla petrol talebine yönelik riskler de yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.24 düşüşle 59.18 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.09 düşüşle 53.09 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.03 düşüşle 18.05 dolardan,

altın, yüzde 0.08 artışla 1,578.70 dolardan,

bakır, yüzde 0.23 artışla 2.60 dolardan,

platin, yüzde 0.31 artışla 994.80 dolardan ve

paladyum yüzde 2.25 artışla 2,222 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 301 liraya, çeyrek altın 493 liraya, Cumhuriyet altını da 2,041 liraya yükseldi.


Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:39 Kaynak: DHA
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