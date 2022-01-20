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Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor

20.01.2022 11:18
Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, 20 Ocak Perşembe saat 11:21 itibarı ile 800 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.313 lira, cumhuriyet altını da 5.347 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,8 yükselişle 795,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 800 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.313 lira, cumhuriyet altını da 5.347 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 1,6'lık yükselişin ardından bugün 1.840 dolar seviyesinde yatay seyrediyor. Analistler, dün Biden'ın, Rusya- Ukrayna arasında jeopolitik risklerin artabileceğine dair açıklamaları sonrası altının ons fiyatının yükselişe geçtiğini belirterek, bu yükselişin yurt içinde altın fiyatlarına sınırlı yansımasının dolar kurundaki düşüşten kaynaklandığını ifade etti.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Küresel pay piyasalarının şahinleşen merkez bankaları ve artan jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlediğini aktaran analistler, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

ONS ALTINDA 1.850 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının yanı sıra Euro Bölgesinde enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç, 1.835 doların destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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Cumhuriyet, dolar, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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