Altın yükseliyor, petroldeki düşüş yüzde 2.0'yi aştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın yükseliyor, petroldeki düşüş yüzde 2.0'yi aştı - Son Dakika Ekonomi

Altın yükseliyor, petroldeki düşüş yüzde 2.0'yi aştı

6 saat önce

Altın fiyatları, Covid-19 salgınının Çin'in dışında birçok ülkeye sıçramasının ardından yüzde 2.0'den fazla yükselirken, petroldeki düşüş talep endişeleriyle yüzde 2.0'yi aştı.

Altın yükseliyor, petroldeki düşüş yüzde 2.0'yi aştı, System.String[]
–Altın fiyatları, Covid-19 salgınının Çin'in dışında birçok ülkeye sıçramasının ardından yüzde 2.0'den fazla yükselirken, petroldeki düşüş talep endişeleriyle yüzde 2.0'yi aştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında 2,619 kişi yaşamını yitirdi, 77,150 kişi salgından etkilendi.

Altın fiyatlarının Covid-19 endişeleriyle yükseldiğini belirten Goldman Sachs, salgının  ilk çeyrekte kontrol altına alınmasıyla altın fiyatlarındaki üst sınırın 1,750 dolar olacağını öngördü.

Petrol fiyatları, salgının Güney Kore, İtalya ve İran'a da sıçraması sonucunda talep endişeleriyle birlikte düştü. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.39  gerileyerek 57.10 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.19 düşüşle 52.21 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.49 artışla 18.62 dolardan,

altın, yüzde 0.97 artışla 1,664.90 dolardan,

bakır, yüzde 1.15 düşüşle 2.57 dolardan,

platin, yüzde 0.30 düşüşle 973.20 dolardan ve

paladyum yüzde 0.82artışla 2,626.80dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 328 liraya, çeyrek altın 537 liraya, Cumhuriyet altını da 2,221 liraya yükseldi.


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:55 Kaynak: DHA
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