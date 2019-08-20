ALTIN YÜKSELİYOR... PİYASADAKİ SAHTE ALTINA DİKKAT

Altın fiyatları son 6 yılın zirvesine ulaştı. Altın fiyatında yükseliş sürerken piyasadaki sahte altına dikkat çekiliyor. Uzmanlar bu konuda vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

GÜVENİLİR LİMAN YÜKSELİŞTE

Altına yatırım yapanlar, diğer yatırım araçlarına güvenenleri geride bıraktı. Altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2.57 artarak 271 lirayı geçerken, Cumhuriyet altının fiyatı bin 810 liraya ulaştı. Altın fiyatlarında yılbaşından bu yana yüzde 24 artış yaşanırken, aynı dönemde dolar yüzde 5, euro yüzde 2 prim yaptı. Bu yıl altının ons fiyatı da bin 280 dolardan bin 500 doların üstüne çıktı.

Çoğu zaman gerçeğinden dahi ayırt edilemeyen altın görünümlü takılar ve sahte altınlar hem vatandaşları hem de kuyumcuları zora sokuyor. Kuyumcular piyasada sıklıkla sahte altına rastladıklarını belirterek, vatandaşların tanıdıkları ve güvendikleri kuyumculardan alışveriş yapmasını öneriyor. Sahte altının cam zemin üzerine bırakıldığı zaman çıkardığı sesten anlaşılacağı belirtiliyor.

"İKİ KİLO ALTIN BULUP KUYUMCU DÜKKANI AÇIYORLAR"

Kuyumcukent İşletme Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Karbeyaz, "Vatandaş bildiği ve tanıdığı yerden alışveriş yapmalıdır" diyerek, sahte altının en fazla sarrafiye ürünlerde ve zincir takılarda görüldüğünü söyledi. Günümüzde çok kolay kuyumcu dükkanı açıldığını söyleyen Karbeyaz, "Bir iki kilo altın bulup, kuyumcu dükkanı açıyorlar. Bu kadar kolay kuyumcu dükkanı açmak. Halbuki açılmaması gerekir. Ustalık belgesi için mutlaka eğitimden geçmesi gerekir. Altın dediğiniz konu, üstüne kaplama yapılıyor. Sonradan açan kuyumcunun bunu anlaması mümkün değil. Altın diye satın alıyorlar ve kazıklanıyorlar" dedi.

"DENETİM ŞART"

Karbeyaz, "Ben 52 yıllık kuyumcuyum. Sahte olarak Suriye altını derlerdi. Suriye'de yapılır Türkiye'ye getirilip satılırdı. Ama bunların hepsini aynı kategoriye koyamayız. Bunların içinde düzgün esnaflar da var. Bunların dışında kıyıda köşede denetimsizler var. Bunların denetimi şart." diye konuştu.

GERÇEK ALTINLA SAHTESİ ARASINDAKİ FARK NASIL ANLAŞILIR

Kuyumcu Veysi Amcalar ise, gerçek altınla sahte altını anlamak için mihenk taşı kullandıklarını belirterek, uygulamalı olarak gösterdi. Mihenk taşına gerçek altın ve sahte altını sürerek çıkarılan izin üzerine altın suyu döküldüğünde, gerçek altının izinin kaldığı, sahte altının izinin ise kaybolduğu görülüyor. Veysi Amcalar, "Genelde düğünlerdeki takılarda sahteler oluyor. Ama bunları kuyumculardan alıyorlar diye de bir şey yok. Bazen bijutericilerden alarak hediye taktıkları zaman da oluyor" dedi.

TAKI ÜRÜNLERİNDE ANLAMAK DAHA ZOR

Kuyumcu Fatih Polat ise takı ürünlerinde sahte altını anlamanın daha zor olduğunu belirterek, "Takı ürünlerinde patente bakarak ve alınan yere güvenmeleri gerekiyor. Rastgele bir yerden almak doğru değil" dedi. Piyasada tamamen sahte olmayıp ama ayarı düşük altınların olduğunu belirten Polat, "Bizim de başımıza geldi. Sahte bir bilezik. Yani 22 ayar patenti var ama 10 ayar. Bu şekilde piyasada biraz daha yaygın olan ayarı düşük altın geziyor. Halkımızın buna dikkat etmesini rica ediyoruz" diye konuştu.

"GÜVENDİĞİMİZ YERLERDEN ALIŞVERİŞ YAPIYORUZ"

Gerçek altınla sahte altın arasındaki farkı anlayamadığını söyleyen Murat Demirel, "Bunun içinde zaten güvendiğimiz yerlerden alışveriş yapıyoruz. Onun dışında yaptığımız yerlerde şüphe içinde kalıyoruz ve gidip bir bilen kişiye gösterme durumunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı. Nurcan Yaman ise, "Altının ayarlarına bakarım iç kısmında. Eğer ayar varsa ona göre anlarım. Başka türlü anlayamam" dedi. Sahte altının cam zemin üzerine bırakıldığı zaman çıkardığı sesten anlaşılacağı kaydedildi.

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