'Altın yumurtlayan tavuk' deyimi gerçek oldu - Son Dakika

'Altın yumurtlayan tavuk' deyimi gerçek oldu

01.01.2021 10:19
'Altın yumurtlayan tavuk' deyimi gerçek oldu, System.String[]

Aşırı zamlanan yumurta fiyatları, 'altın yumurtlayan tavuk' deyimini akıllara getirdi.

Aşırı zamlanan yumurta fiyatları, 'altın yumurtlayan tavuk' deyimini akıllara getirdi.

Samsun'da 2020 Ekim ayında 14 lira olan 30'lu yumurta kolisi, 35-40 TL'ye yükseldi. Tavuk fiyatlarına ise kilo başına 2-3 TL zam geldi. Samsun Kasaplar Odası Tavuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pamuk, yumurtanın fiyatının artmasının önüne geçilmezse, yumurtanın kolisinin 50 TL'ye kadar çıkabileceğine dikkat çekti.

"Böyle giderse 'altın yumurtlayan tavuk' deyimi gerçek olacak"

Yumurtanın fiyatının değerinden oldukça fazla arttığını dile getiren Mustafa Pamuk, "Tavuk ve yumurtadaki artışın sebebini dolar olarak söylüyorlar. Tavuk dolar yiyor diyebiliriz. Tavuk kilo bazında en az 2-3 lira zamlandı. Tavuğun kilosuna bu zam gelirken asıl zam yumurtaya geldi. Yumurta satışını da kaldırdık. Yumurta satmazsak fiyat düşer diye düşünüyoruz. Birçok esnaf da böyle yapıyor. 35-40 TL'ye kadar yumurtanın kolisi satılıyor. 15-20 liraya alınmayan yumurtanın kolisi bu günlerde 35-40 liradan satılıyor. Vatandaş da mecburen yemek zorunda kalıyor. Müşteriye anlatırken utanıyoruz. Yumurta korkunç bir şekilde artmaya devam ediyor. 'Altın yumurtlayan tavuk' durumu gerçek oluyor. Eğer ki önlem alınmazsa bir koli yumurtayı 50 TL'ye yiyebiliriz. Pandeminin ardından zamlar coşmaya başladı. Buna bir 'fırsatçılık' mı denir bilinmiyor. Bu kadar zam gelmemesi lazım. Bunun kesinlikle denetlenmesi lazım" dedi.

"Yumurtanın kolisinde gramaj oyununa dikkat edin"

Değişkenlik gösteren yumurta kolisinin fiyatı hakkında da bilgi veren Pamuk, şunları söyledi:

"Zamlardan önce tavuk fiyatları kilo başına 10-15 TL arasındaydı. Şimdi onun üstüne kilo başına 2 TL daha zam geldi. Tavukta 2 TL fiyat oynarken, yumurtadaki fiyat oynaması ise 15 TL oldu. Arada büyük bir uçurum var. Pandemiden önce yumurtanın kolisini 13'e alıp, 15'e satıyorduk. Şimdi alma şansımız bile yok. Yumurtanın gramajı konusunda da bir sıkıntı var. 13 numara dediğimiz 1 kilo 600 gramlık tavuğun yumurtası ile 2 kilo 100 gram tavuğun yumurtası bir değil. O arada da bir üç kağıt dönüyor. İnsanlar aynı marka, aynı yumurta diyor ama fiyat farklı diyor. Bu gramaj farkını bilmiyorlar. 2 kilo 100 gram satan adam ben 35-40 TL'den satıyorum diyor, bunda da haklı olabilir. Ama 1 kilo 600 gramlık satan da rekabet ettim deyip, 25 TL'den satıyor. Ama gramaj farkını söylemiyor." - SAMSUN

'Altın yumurtlayan tavuk' deyimi gerçek oldu
'Altın yumurtlayan tavuk' deyimi gerçek oldu
'Altın yumurtlayan tavuk' deyimi gerçek oldu
'Altın yumurtlayan tavuk' deyimi gerçek oldu
'Altın yumurtlayan tavuk' deyimi gerçek oldu

Türk Lirası, Yumurta, Altın, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Altın yumurtlayan tavuk' deyimi gerçek oldu - Son Dakika Ekonomi


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