Son Dakika Haberleri: "Altın Yunus Sanat Atölyeleri" yine çok renkli
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"Altın Yunus Sanat Atölyeleri" yine çok renkli

12 dakika önce

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Altın Yunus Çeşme iş birliğinde düzenlenen Altın Yunus Sanat Atölyeleri'nde üçüncü dönem başladı.

Sanatseverlerden yoğun ilgi gören atölyelerde, eserleri Dyo Sanat Ödülleri'nde ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan 4 sanatçı; Ayhan Çetin, Haşim Arslan, Kemal Yıldız ve Kübra Gürleşen çalışmalarını sürdürürken, sanatçılar Altın Yunus'un misafiri olarak da ağırlanıyor.

Sanatseverler, haftanın her günü açık olan atölyelerde sanatçıların çalışmalarını izleme fırsatı buluyor.

Atölyelerin üçüncü dönemi 15 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek. Beş dönem halinde düzenlenen Altın Yunus Sanat Atölyeleri 15 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.

Dyo Boya Fabrikaları, Haşim Arslan, Ayhan Çetin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:29 Kaynak: Bültenler
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