Altına dayalı borsa yatırım fonları ilk çeyrekte geriledi - Son Dakika

Altına dayalı borsa yatırım fonları ilk çeyrekte geriledi

07.05.2021 13:39
Altına dayalı borsa yatırım fonları ilk çeyrekte geriledi, System.String[]

Dünya Altın Konseyi (WGC), bu yılın ilk çeyreğinde, küresel altına dayalı borsa yatırım fonlarındaki (ETF) altın miktarının 177.9 ton yani 9,5 milyar dolar gerilediğini, ABD'de faizlerin keskin bir şekilde yükselmesi ve doların güçlenmesiyle gelişmiş piyasaların çıkışları tetiklediğini bildirdi.

Dünya Altın Konseyi (WGC), bu yılın ilk çeyreğinde, küresel altına dayalı borsa yatırım fonlarındaki (ETF) altın miktarının 177.9 ton yani 9,5 milyar dolar gerilediğini, ABD'de faizlerin keskin bir şekilde yükselmesi ve doların güçlenmesiyle gelişmiş piyasaların çıkışları tetiklediğini bildirdi.

WGC'nin altınla ilgili bu yılın ilk çeyreğindeki gelişmeleri derlediği raporda, 2021'in ilk çeyreğinde altın talebinin (tezgah üstü piyasa hariç) çeyreklik bazda neredeyse değişmediği ancak 815,7 tona gerileyen ETF varlıklarının yıllık bazda yüzde 23 azaldığı belirtildi.

İlk çeyrekte ortalama altın fiyatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 yüksek, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 4 düşük olduğu kaydedilen raporda, "Geçen yıl görülen yüksek seviyelere göre daha düşük fiyatlardan satın alma fırsatı, özellikle piyasaların karantina süreçlerinden çıkmaya devam etmesi ve ekonomik iyileşme duyarlılığının artmasıyla, tüketici talebini artırdı." ifadelerine yer verildi.

Raporda, tüketici talebinin yüksek faiz oranları ve aşağı yönlü bir fiyat eğilimiyle baskılandığı belirtilerek, ETF'lerin altın rezervlerinin böylece birinci çeyrekte 177,9 ton azaldığı aktarıldı.

Birinci çeyrekte, merkez bankalarının altın talebinin devam ettiği ifade edilen raporda, küresel resmi altın rezervlerinin 95,5 ton arttığı, böylece yıllık bazda yüzde 23 azalmış olsa da çeyreklik bazda yüzde 20 yükseldiği bildirildi.

Altının ons fiyatı birinci çeyrekte yüzde 10 düştü

Altının ons fiyatının birinci çeyrekte yüzde 10 düştüğü belirtilen raporda, son düşüş eğiliminin kısmen altına dayalı ETF çıkışları ve vadeli işlemler piyasasında net uzun pozisyondaki düşüş tarafından tetiklendiği ancak güçlü tüketici talebinin destek sağladığı ifade edildi.

Raporda, teknolojide kullanılan altının, tüketici güveninin toparlanmaya devam etmesiyle ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttığı kaydedilerek, 81,2 tonluk talebin beş yılın çeyreklik bazda ortalaması olan 80,9 tonun hemen üzerinde olduğu hatırlatıldı.

İlk çeyrekteki 477,4 tonluk mücevher talebinin, 2020'nin çok zayıf geçen birinci çeyreğine göre yüzde 52 üzerinde olduğu belirtilen raporda, "Bu dönemdeki mücevher harcamalarının değeri 27,5 milyar doları buldu. Bu, 2013 yılının birinci çeyreğinden bu yana ilk çeyrekteki en yüksek değer olarak kayıtlara geçti." ifadeleri yer aldı.

Merkez bankaları 2021'e sağlam net alımlarla başladı

Raporda, merkez bankalarının bu yıl net alıcı olacağı beklentisi teyit edildi. Nispeten tutarsız bir geçen yılın ardından, merkez bankaları bu yıla sağlam net alımlarla başladı. Merkez bankaları, ilk çeyrekte net toplam 95 ton altın satın aldı.

Bu çeyrekte en büyük altın satıcısı, altın rezervleri 31,5 ton azalarak 512,6 tona gerileyen Türkiye oldu. Bu, 2017'den bu yana Türk altın rezervlerinde görülen en büyük üç aylık düşüş oldu.

Söz konusu dönemde en büyük alım Macaristan'dan geldi. Macaristan Merkez Bankası son olarak mart ayında 63 ton satın aldığını açıkladı ve altın rezervlerini 31,5 tondan 94,5 tona çıkardı.

Banka, satın alma işlemini duyurduğu açıklamasında, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan yeni risklerin yönetilmesi de kararda kilit rol oynadı. Devlet borçlarında veya enflasyon endişelerinde küresel ani artışların ortaya çıkması, altının ulusal stratejide güvenli bir liman varlığı ve bir değer deposu olarak önemini daha da artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kuzey Amerika fonlarından çeyrek boyunca 145,4 tonluk çıkış gerçekleşti

Rapora göre, birinci çeyrekteki altın yatırımı, altının birinci çeyrekteki fiyat performansına hem katkıda bulundu hem de fiyat performansından faydalandı.

Kuzey Amerika fonlarındaki yatırımcılar, artan faiz oranlarına odaklanmanın dikkati ve yatırım akışlarını risk varlıklarına yönlendirmesi nedeniyle altına dayalı borsa yatırım fonlarındaki varlık miktarlarını azaltmayı seçtiler.

Böylece, Kuzey Amerika fonlarından çeyrek boyunca 145,4 tonluk çıkış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, Avrupa fonlarından, bölgedeki çıkışların büyük çoğunluğunu oluşturan İngiltere ve İsviçre'de listelenen fonlarla birlikte, çeyrek boyunca 51,7 tonluk çıkış oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Yatırım, Borsa, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altına dayalı borsa yatırım fonları ilk çeyrekte geriledi - Son Dakika Ekonomi


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