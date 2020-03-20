Altına 'korona virüs' darbesi - Son Dakika
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Altına 'korona virüs' darbesi

6 saat önce

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında düğün salonlarının kapatılması vatandaşın altın almamasına neden oldu.

Altına 'korona virüs' darbesi, System.String[]

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında düğün salonlarının kapatılması vatandaşın altın almamasına neden oldu. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Düğün ve nişanların ertelenip iptal edilmesi sektörümüzün beklentilerini boşa çıkarttı. Altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle set ve metrelik zincirler vitrinlerdeki yerini koruyor" dedi.


Ramazan ayı öncesi düğün veya nişan yapmak isteyen binlerce çift Korona virüs nedeniyle mutluluklarını ertelemek zorunda kaldı. Bu da en çok kuyum sektörünü olumsuz etkiledi. Korona virüs nedeniyle geçen yıla göre yüksek seyreden fiyat ve ertelenen düğün ile nişanlar kuyumcuları iş yapamaz hale getirdi.


"Pozitif gelişmelere rastlayacağız"


Korona virüs etkisinin geçip piyasaların tekrar düzeldiğinde pozitif yönde gelişmelerin yaşanacağına inandığını vurgulayan Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:


"Bizim şu sıralarda esnaf arkadaşlarımız ciddi beklenti içerisindeler ancak piyasanın düzelmesinden sonra pozitif gelişmelere rastlayacağımız düşüncesi hakim."


Başman, korona virüsün sektördeki beklentilerini de boşa çıkardığını belirterek, "Bizlerin beklentileri Ramazan Bayramı'ndan önce düğünlerin sıklaşacağı ve buna bağlı olarak da gerek hediyeleşmede gerekse takı almada ticari anlamda faaliyetimizin olacağı düşüncesindeydi. Ancak öngörülemeyen bu virüsün ülkemizdeki ciddi anlamda olumsuz etkileri ticari ve sosyal hayatta bir gerilemeye yol açtı. Gerek düğünler, gerekse nişanların bir şekilde ertelenip iptal edilmesi sektörümüzün beklentilerini boşa çıkarttı" diye konuştu.


2020 yılında düğün yapmak isteyen vatandaşların da geçmiş yıllara göre metrelik zincir ve altın düğün seti almadığını aktaran Başman, "Düğün yapacak insanlarımız düğünleri iptal oldu ama bazıları aile arasında nikah veya nişan yaparak bunu geçiştirecek. En azından takı konusunda eskiden bir set, 2 metre zincir, küpe, çift bilezik ve yüzük alınırken bunlar mümkün olduğu kadar minimum seviyelere indi. Adeta sembolik bir görselliğe dönüştü. Set ve 2 metrelik zincirler vitrinlerdeki yerini korumaya devam ediyor. Sadece çift bilezik ve küpeyle insanlar düğün ritüelini gerçekleştiriyorlar" şeklinde konuştu. - ADANA

Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:11 Kaynak: İHA

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