Altına şekil veren kent salgından güçlenerek çıkmak istiyor - Son Dakika

Altına şekil veren kent salgından güçlenerek çıkmak istiyor

Türkiye'de altın işlemede İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş'ta sektör temsilcileri, yeni pazar ve model arayışlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini fırsata çevirmeyi hedefliyor.

Altına şekil veren kent salgından güçlenerek çıkmak istiyor, System.String[]

Türkiye'de altın işlemede İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş'ta sektör temsilcileri, yeni pazar ve model arayışlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini fırsata çevirmeyi hedefliyor.

Sektörün öncü kentlerinden Kahramanmaraş'ta, yaklaşık 500 kuyumcu atölyesinde 5 bin, çevresiyle birlikte 20 bin kişi istihdam ediliyor. Ağırlıklı olarak "22 ayar" altın işlemeciliğinin yapıldığı kentte üretilen birbirinden farklı takı çeşitleri, Türkiye'nin her yerinde, kuyumcuların vitrinlerini süslüyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında çok düşük kapasitede çalışan sektör temsilcileri, hem kendilerinin özverisi hem de devletin desteğiyle işçi çıkartmadan süreci yönetmeye çalışıyor.

Salgın döneminde yeni modeller geliştirip pazar arayışına giren sektör temsilcileri, Kovid-19 sürecini fırsata çevirip, güçlenerek çıkmayı umuyor.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuyumculuk sektöründe İstanbul'dan sonra en büyük imalat atölyelerinin bulunduğu Kahramanmaraş'ta, özellikle 22 ayar altında en büyük üretim potansiyeline sahip olduklarını belirtti.

Salgın sürecinde, belirtilen kurallara uygun hareket ettiklerini anlatan Öz, sokağa çıkmanın kısıtlandığı günlerde, atölyelerin üretime ara verdiğini söyledi.

"Sektörümüz istihdam sağlamaya devam eder"

Öz, ticaretin azalmasıyla imalatçıların bir kısmının kendi rızalarıyla iş yerlerini kapattığını bir kısmının ise çok düşük potansiyelde çalıştığını belirterek "Sektördeki iş verenlerimiz işçilerine kesinlikle çıkış vermediler. Çalışma kapasiteleri durmuş olsa da işçilerimizi istihdam etmeye devam ettiler." dedi.

Salgının bir an önce bitmesini dileyen Öz, şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisine bir nebze de olsa Kahramanmaraş, kuyumculuk sektörüyle katma değer sağlıyor. Daha fazla zarar oluşmaması için imalatçılarımızın bir an önce hareket geçmesini bekliyoruz. Kuyumcuların normal şartlarda sezonu açıldı. Tarım sektöründe hasat mevsiminin başlaması, düğün sezonunun girmesi, bizim işlerimizi hareketlendirmesi gerekirken tedbirler kapsamındaki kısıtlamalar bizi etkiliyor."

Öz, "Tüm atölyelerimiz bu krizi bir fırsata çevirme adına yeni modeller ve arayışlarla yeni döneme kendilerini hazırlamaya çalışıyor. Umarım bu pandemi süreci biter. Özellikle Türkiye ve yurt dışına hitap eden sektörümüz büyük bir katma değer ve istihdam sağlamaya devam eder diye düşünüyoruz." diye konuştu.

"Allah devletimize zeval vermesin"

İmalatçılardan Durdu Mehmet Demirciler ise düğün ve nişan gibi törenlerin ertelenmesinin sektöre de yansımalarının olduğunu belirterek, "Hem biz fedakarlık ederek hem de devletimizin desteğiyle işçilerimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. İnşallah bu günler de geçecek. Umudumuzu hiç yitirmedik. Pandemi bittikten sonra büyük bir atılımla işlerimizi sürdürme heyecanındayız. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcilerinden Selim Gödeoğlu da Kovid-19 süreci sonrasında işlerinin yeniden canlanacağına inandıklarını belirterek herkesin sosyal mesafe kuralına uyup maske takması çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altına şekil veren kent salgından güçlenerek çıkmak istiyor - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Cem Uzan torun sahibi oldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi         
17:11
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı         
16:47
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı         
16:36
Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi         
16:25
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü         
15:53
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
15:50
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu         
15:42
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu         
15:17
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı         
14:42
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti         
14:36
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti         
14:19
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü         
14:18
Telefonunuzun flaş ışığına dikkat! Gizli kalan özelliğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız Telefonunuzun flaş ışığına dikkat! Gizli kalan özelliğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız         
14:08
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı         
14:07
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı         
13:36
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var         
13:28
Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı         
13:01
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor         
12:53
Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın         
12:51
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı         
12:37
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak         
12:26
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti         
12:16
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir         
11:58
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı         
11:54
4 büyük otobüs firması, 4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu         
11:48
İki yüzle doğan yavru kedi hayata 3 gün tutunabildi İki yüzle doğan yavru kedi hayata 3 gün tutunabildi         
11:48
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti         
11:41
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi         
11:19
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler         
11:17
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 17:22:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altına şekil veren kent salgından güçlenerek çıkmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]