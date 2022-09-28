Altına yatırım yapmak mantıklı mı? Fiyat düşüşlerine uzman isimden yarum geldi! - Son Dakika
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Altına yatırım yapmak mantıklı mı? Fiyat düşüşlerine uzman isimden yarum geldi!

28.09.2022 17:27

Düşüşte olan altın fiyatlarını değerlendiren Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Uzmanı Salih Özman, şu anki fiyatlardan altın alacak kişilerin uzun vadede kazançlı çıkabileceklerini belirtti. Altın fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte, "Fiyatları düşen altına yatırım yapmak mantıklı mı?" sorusu gündeme gelmişti.

Altın fiyatlarındaki sert düşüşün ardından yatırım yapmak isteyenler piyasayı yakından takip etmeye başladı. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı ve Ekonomi Uzmanı Salih Özman, şu anki fiyatlardan altın alacak kişilerin uzun vadede kazançlı çıkabileceklerini söyledi.

UZUN VADELİ YATIRIMCI KARLI ÇIKABİLİR

Birkaç aydır düşmeye devam eden altın fiyatları dünya piyasasında bin 636 dolara kadar geriledi. Geçen yıl 2 bin doların üstüne çıkan ons fiyatının bu yıl 1500 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini ifade eden Başkan Salih Özman, uzun vadeli yatırımcıların bu fiyatlardan da altına yatırım yapıp, kazançlı çıkabileceklerini kaydetti.

Şu anki fiyatlardan altına yatırım yapılabileceğinin altını çizen Salih Özman, "Altın konusunda her fiyat düşüşünü bir fırsat olarak görmek lazım. 3 aydır doların değer kazandığı görülüyor. Fonlar da ellerindeki altın varlıkları nakde (dolara) çeviriyorlar. Dolayısıyla altın fiyatları da düşüyor. Bu durum nereye kadar sürer belli değil.

ONS ALTIN 1600 DOLARIN ALTINA DÜŞEBİLİR

Altın ONS fiyatı yılbaşında 1800 doların üstündeyken, şu anda 1600 dolar civarında seyrediyor. 1800 doların altındaki altın fiyatlarından her daim altın alınıp, yatırım yapılabilir. Altının 1600 dolara kadar gerileyeceğini tahmin ediyorduk. FED'in tutumuna göre altının ONS fiyatının 1600 doların aşağısına girme ihtimali de var. Bunu FED'in para ve faiz politikası belirleyecek. Yine de bu seviyeleri altın yatırımı için uygun görüyorum. Altın fiyatlarının kısa sürede 1600-1700 dolar seviyesinde stabilize olacağını düşünüyorum. FED faiz indirimine giderse altının 2 bin dolar seviyesine yükselmesi de hiç zor olmayacak. Onun için elinde uzun süre altın tutabilecek kişiler altına yatırım yapıp, uzun vadede kazançlı çıkabilirler" dedi.

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Kaynak: İHA

Samsun, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Altına yatırım yapmak mantıklı mı? Fiyat düşüşlerine uzman isimden yarum geldi! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Altına yatırım yapmak mantıklı mı? Fiyat düşüşlerine uzman isimden yarum geldi! - Son Dakika
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