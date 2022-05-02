Konya'da baraj gölünde denetimler bayramda da sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da baraj gölünde denetimler bayramda da sürüyor

02.05.2022 12:52
Konya'da baraj gölünde denetimler bayramda da sürüyor

Konya'da baraj gölünde yasa dışı balık avcılığının önüne geçilmesine yönelik denetimler Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de devam etti.

Konya'da baraj gölünde yasa dışı balık avcılığının önüne geçilmesine yönelik denetimler Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de devam etti.

Beyşehir-Konya Karayolu üzerinde bulunan ve yılın 12 ayı ağlarla balık avının yasak olduğu Altınapa baraj gölünde denetimler gerçekleştirildi. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün barajdan sorumlu güvenlik görevlilerinin Konya Sportif Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği (KAOBDER) işbirliği ile gerçekleştirdiği denetimlerde yasak olmasına rağmen balık avlamak amacıyla tatlı sulara serildiği belirlenen onlarca metre sahipsiz ağ ele geçirildi. Baraj gölünde teknelerle yapılan tarama faaliyetlerinde ise sazlıklar arasına serilen yaklaşık 600 metre misina ağ bulundu. Ekipler tarafından toplanan ağlar kıyıya çıkarılırken, yakılarak imha edildi. Ağların toplanması esnasında canlı olduğu tespit edilen ağ gözlerine takılan balıklar ise baraj sularına yeniden bırakıldı. - KONYA

Konya'da baraj gölünde denetimler bayramda da sürüyor
Konya'da baraj gölünde denetimler bayramda da sürüyor
Konya'da baraj gölünde denetimler bayramda da sürüyor
Konya'da baraj gölünde denetimler bayramda da sürüyor

YORUMLAR
500
Konya'da baraj gölündeki balıklar üreme döneminde denetimlerle korunuyor Konya'da baraj gölündeki balıklar üreme döneminde denetimlerle korunuyor Başkentte bayram trafiğine yönelik denetimler aralıksız sürüyor Başkentte bayram trafiğine yönelik denetimler aralıksız sürüyor

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da baraj gölünde denetimler bayramda da sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
13:06 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:01 4 yaşındaki çocuk annesinin arabasıyla kaza yaptı! Pijama ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden kaçtı
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
12:59 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı kutlaması! Yakın zamanda eşini kaybeden Ece Erken duygulandırdı
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
11:36 Sedat Peker videolarının yıldönümünü takipçisinin tweet'ini paylaşarak hatırlattı
11:33 Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz, son hali ortaya çıktı
11:32 Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 13:15:39. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da baraj gölünde denetimler bayramda da sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement