Altınapa Baraj Gölünde Denetimler Sürüyor

Konya'da, ticari su ürünleri avcılığının yıl boyu yasak olduğu Altınapa Barajında kaçak avlanmaya karşı yürütülen denetimler devam ediyor.

Konya'da, ticari su ürünleri avcılığının yıl boyu yasak olduğu Altınapa Barajında kaçak avlanmaya karşı yürütülen denetimler devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine bağlı ekipler tarafından Konya-Beyşehir karayolu üzerinde bulunan Altınapa Baraj gölünde devam eden su ürünleri av yasağı sebebiyle denetim ve kontroller gerçekleştirildi. Ekiplerin gece boyu hem kıyıda hem de baraj gölü yüzeyinde yaptığı denetimlerde balık avı yapmak amacıyla kaçak avcılar tarafından sulara serildiği tespit edilen toplam uzunluğu 900 metre olan misina ağı ele geçirildi. Ekipler, topladıkları ağlara el koyarken, ağlara takılı vaziyette bulunan canlı olduğu belirlenen çok sayıda balığı ise tekrar yaşam alanı olan baraj sularına bıraktı. Kaçak avlanmaya yönelik denetim ve kontrollerin bundan sonra da artarak süreceği bildirildi. - KONYA

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