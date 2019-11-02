Son Dakika Haberleri: Altınapa Baraj Gölünde kaçak avcılığa karşı denetimler
Son Dakika 3. Sayfa Altınapa Baraj Gölünde kaçak avcılığa karşı denetimler

Altınapa Baraj Gölünde kaçak avcılığa karşı denetimler

6 saat önce

Konya'da, ticari su ürünleri avcılığının yıl boyu yasak olduğu Altınapa Baraj Gölünde kaçak avlanmaya karşı sıkı denetimler yürütülüyor.

Altınapa Baraj Gölünde kaçak avcılığa karşı denetimler, System.String[]

Konya'da, ticari su ürünleri avcılığının yıl boyu yasak olduğu Altınapa Baraj Gölünde kaçak avlanmaya karşı sıkı denetimler yürütülüyor.


Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine bağlı ekipler, Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneğinin de (KAOBDER) verdiği destekle Konya-Beyşehir Karayolu üzerinde bulunan Altınapa Baraj Gölünde kaçak balık avcılığına karşı denetim ve kontroller gerçekleştirdi.


Karadan ve botla su yüzeyinden yapılan denetimlerde, balık avı yapmak maksadıyla kaçak avcılar tarafından sulara serildiği tespit edilen toplam uzunluğu 2 bin metreye ulaşan sahipsiz ağlar ele geçirildi. Ağlar imha edilmek üzere toplanarak kıyıya çıkarılırken, ağ gözlerine takılan çok sayıda canlı balık ise yeniden yaşam alanı olan baraj gölü sularına salındı. Baraj gölü çevresinde avlanmaya yönelik denetimlerin bundan sonra da devam edeceği bildirildi. - KONYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 kaçak göçmeni İtalya vaadi ile kandırıp Büyükada'ya gönderdiler
Kar esareti! Yollar kapandı, vatandaşlar donmamak için battaniyelere sarıldı İstiklal Caddesi'nde 6'ıncı kattan betona çakılan işçi hayatını kaybetti Yaşanan cinsel saldırı sonrası öğrenciler yoldan korku ile geçiyor: Telefonum sürekli elimde dolaşıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 19:52:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınapa Baraj Gölünde kaçak avcılığa karşı denetimler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]