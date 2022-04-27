Altınapa Barajı'nda ağ denetimi yapıldı - Son Dakika
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Altınapa Barajı'nda ağ denetimi yapıldı

27.04.2022 10:48
Altınapa Barajı'nda ağ denetimi yapıldı

Konya'da baraj gölünde yasak olmasına rağmen balık avlamak için serildiği tespit edilen onlarca metre ağ ele geçirildi.

Konya'da baraj gölünde yasak olmasına rağmen balık avlamak için serildiği tespit edilen onlarca metre ağ ele geçirildi.

Konya-Beyşehir kara yolundaki Altınapa baraj gölünde Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu temsilcileri ve Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü baraj güvenliği görevlileri kaçak avlanmanın önüne geçilmesine yönelik iftar ve sahur vakitleri arasında denetim yaptı.

Ekipler, baraj sularına avlanmak amacıyla serildiği tespit edilen misina ağlarını karaya çıkarıp imha etmek üzere toplarken, bu esnada ağ gözlerine takılı olduğu görülen istilacı türler dışındaki çok sayıda canlı balığı baraja yeniden bıraktı.

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Avrasya, Tarım, Konya, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altınapa Barajı'nda ağ denetimi yapıldı - Son Dakika


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