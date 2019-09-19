Son Dakika Haberleri: Altınay ve Unidef'den SİHA iş birliği
Son Dakika Teknoloji Haber

Altınay ve Unidef'den SİHA iş birliği

16 dakika önce

Altınay Havacılık ve Unidef Birleşik Savunma Sanayi AŞ arasında silahlı insansız hava araçların (SİHA) üzerine iş birliği anlaşması imzalandı.

Altınay ve Unidef'den SİHA iş birliği, System.String[]

Altınay Havacılık ve Unidef Birleşik Savunma Sanayi AŞ arasında silahlı insansız hava araçların (SİHA) üzerine iş birliği anlaşması imzalandı.

TEKNOFEST'teki etkinlik alanında imzalanan anlaşmaya Altınay Genel Müdürü Emin İlkmen, Altınay İş Geliştirme Direktörü Metin Erdoğan, Unidef Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kurter ve Unidef Genel Koordinatörü Ender Şaşal katıldı.

İmza töreni sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Altınay İş Geliştirme Direktörü Metin Erdoğan, "Altınay firması ile Unidef firması taktik modüler insansız hava aracı üzerine iş birliği anlaşması imzaladı. Albatros aracı 50, 100 ve 150 kg faydalı yükleri kaldırabiliyor. Bunu hem bölgedeki askerlerimize destek vermek hem de çok yakın hava desteğini sağlamak için kullanmayı hedefliyoruz. Bu açıdan bu araçta Unidef firmasının da ürettiği microgun faydalı yükü de kullanmak istedik." dedi.

Unidef Genel Koordinatörü Ender Şaşal ise, "Düşmanı baskı altına almada çok etkili olacak bir sistem üzerine iş birliği yaptık. Silahın hem kalibresi hem de atış hızı göz önünde bulundurulduğunda hava aracı ile beraber çok yüksek verimliliğe ulaşacaktır." diye konuştu.

Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
Şanlıurfa'da 2 bin yıllık zeytin ağacı her yıl zeytin vermeye devam ediyor İstanbul'da vahşet: cezaevinden izinli çıktı, eski eşini yağ ile yaktı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 14:44:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınay ve Unidef'den SİHA iş birliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]