Son Dakika Haberleri: Altınay ve Unidef'den SİHA işbirliği
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Altınay ve Unidef'den SİHA işbirliği

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Altınay Havacılık ve Unidef Birleşik Savunma Sanayi AŞ arasında silahlı insansız hava araçların (SİHA) üzerine iş birliği anlaşması imzalandı.

Altınay Havacılık ve Unidef Birleşik Savunma Sanayi AŞ arasında silahlı insansız hava araçların (SİHA) üzerine iş birliği anlaşması imzalandı.

TEKNOFEST'teki etkinlik alanında imzalanan anlaşmaya Altınay Genel Müdürü Emin İlkmen, Altınay İş Geliştirme Direktörü Metin Erdoğan, Unidef Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kurter ve Unidef Genel Koordinatörü Ender Şaşal katıldı.

İmza töreni sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Altınay İş Geliştirme Direktörü Metin Erdoğan, "Altınay firması ile Unidef firması taktik modüler insansız hava aracı üzerine iş birliği anlaşması imzaladı. Albatros aracı 50, 100 ve 150 kg faydalı yükleri kaldırabiliyor. Bunu hem bölgedeki askerlerimize destek vermek hem de çok yakın hava desteğini sağlamak için kullanmayı hedefliyoruz. Bu açıdan bu araçta Unidef firmasının da ürettiği microgun faydalı yükü de kullanmak istedik." dedi.

Unidef Genel Koordinatörü Ender Şaşal ise, "Düşmanı baskı altına almada çok etkili olacak bir sistem üzerine iş birliği yaptık. Silahın hem kalibresi hem de atış hızı göz önünde bulundurulduğunda hava aracı ile beraber çok yüksek verimliliğe ulaşacaktır." diye konuştu.

Altınay ve Unidef'den SİHA işbirliği

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:40 Kaynak: AA
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