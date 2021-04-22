Altınbaş Üniversitesi 3 kategoride, dünyanın ilk 300 üniversitesi arasında - Son Dakika

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) Impact Ranking 2021 sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, 'Karasal Yaşam', 'Barış ve Adalet', 'Yoksulluğa Son' kriterlerinde Altınbaş Üniversitesi, dünyada ilk 300 üniversite arasına girdi. Üniversite, genel sıralamada ise dünyada 601-800 aralığında yer alıyor.

Altınbaş Üniversitesi, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı liderliğindeki 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' programına katkıları bazında üniversiteleri sıralayan THE Impact Rankings'de 3 ayrı kategoride dünyanın ilk 300 üniversitesi arasına girerek önemli bir başarıya imza attı. Altınbaş Üniversitesi, Bilimsel Araştırma ve Projeler Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kaygusuz, sıralamanın temelini oluşturan 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın, BM tarafından oluşturulan 17 temel kriter üzerinden yayımlanan uluslararası bir eylem çağrısı olduğunu belirterek, "Bu eylem çağrıları arasında yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak, kara ve deniz yaşamını korumak gibi hedefler bulunuyor. Eylem çağrıları, dünya ülkelerinin sürdürülebilir olarak kalkınmasını hedefliyor" dedi.

"SADECE AKADEMİK BAŞARIYI İNCELEMİYOR"

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kaygusuz, "THE Impact Ranking'in yalnızca akademik başarıları değil, üniversitelerin yoksullukla mücadele, sürdürülebilir çevre, kadın hakları gibi konulardaki çalışmaları ve performansı da incelemesi dolayısıyla çok değerli bir çalışma" ifadelerini kullandı.

"17 KALKINMA HEDEFİNİN TÜMÜNDEN PUAN ALDIK"

"17 kalkınma hedefinin tümünden puan aldık ve böylece Altınbaş Üniversitesi uluslararası bir üniversite olma kimliğiyle kalitesini tescillemiş oldu" diyen Kaygusuz, bu yıl ilk kez girdikleri THE Impact Rankings'de 601-800 bandında yer alarak önemli bir başarı sağladıklarını kaydetti.

Kaygusuz, "17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin tümünden puan almak, Altınbaş Üniversitesi'nin konuya verdiği önemi göstermektedir. 17 temel kriter ile üniversitemiz uluslararası bir üniversite olma kimliğiyle kalitesini tescillemiş oldu. Bu sene 'Karasal Yaşam', 'Barış ve Adalet', 'Yoksulluğa Son' kriterlerinde dünyada ilk 300 içerisine girmiş bulunmaktayız. Bu, bugüne kadar sıralamada sağladığımız en yüksek yer oldu. Ayrıca 17 kriterin tümünde puanımız oluştu. 'Sağlık ve Kaliteli Yaşam', 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' ve 'Amaçlar İçin Ortaklıklar' alanları da, üniversite olarak güçlü olduğumuz amaçlar arasında yer alıyor" diye konuştu.

Altınbaş Üniversitesi'nin izlediği uluslararasılaşma stratejisi kapsamında sürdürülebilirliğin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Kaygusuz, "Mütevelli heyetimizin sağladığı burslar, rektörlüğümüzün idari desteği ve akademik kadromuzun bilimsel ve eğitsel faaliyetleriyle sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmayı ve bunu topluma yaymayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik bilincinin topluma yayılmasında üniversitelere önemli görevler düşüyor" dedi.