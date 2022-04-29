Altınbaş Üniversitesi 4 kategoride dünyanın ilk 400 üniversitesi arasına girdi - Son Dakika

Altınbaş Üniversitesi, dünyanın saygın sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) 2022 Impact Ranking'e (Etki Sıralaması) göre "Yoksullukla Mücadele", "Barış- Adalet" ve "Güçlü Kurumlar" ile "Sorumlu Üretim ve Tüketim ile Karasal Yaşam" gibi önemli 4 kategoride dünyanın ilk 400 üniversite arasına girdi.

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), 2022 Impact Ranking (Etki Sıralaması) sıralamasını açıkladı. Birleşmiş Milletler'in (BM) Su¨rdu¨ru¨lebilir Kalkınma Hedeflerini (United Nations Sustainable Development Goals) temel alan sıralamaya göre Yoksullukla Mücadele, Barış- Adalet ve Güçlü Kurumlar, ile Sorumlu Üretim ve Tüketim ile Karasal Yaşam gibi önemli 4 kriterde dünyada ilk 400 üniversite arasına girmeyi başardı.

THE IMPACT RANKİNG (ETKİ SIRALAMALARI)

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üyesi, Bilimsel Araştırma ve Projeler Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Kaygusuz, Altınbaş Üniversitesinin, ikinci kez girdiği (THE) Times Higher Education Impact Rankings'e 106 farklı ülkeden 1.406 kurumun girdiğini dile getirdi. Doç. Dr. Hakan Kaygusuz, THE'nin, 2004 yılından bu yana yüksek öğretim kurumları arasında yaptığı performans ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile dünyanın önde gelen üniversitelerini sıralayan, en önemli derecelendirme kuruluşu olduğunu belirtti. Dünya üniversite sıralamalarındaki performans ölçütlerini kullanarak bölgesel ve tematik sıralamalar yayınladığını ifade etti. Hakan Kaygusuz, "THE tarafından yapılan Etki Sıralaması ise kurumların BM'nin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"ni gerçekleştirmedeki başarısına dayalı olarak üniversitelerin toplum üzerindeki etkisini ele alıyor. Sıralamada üniversitelerin 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda eğitim alanındaki çalışmaları, yenilikçi projeleri ve topluma yönelik katkıları değerlendiriliyor. Bu bağlamda Altınbaş Üniversitesinin, 17 kriterin tümünden sıralamaya girmesi çok önemli bir başarıdır" açıklamasını yaptı.