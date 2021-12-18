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Altınbaş Üniversitesi Desing Week Türkiye'de - Son Dakika

Altınbaş Üniversitesi Desing Week Türkiye'de

18.12.2021 10:43

? Altınbaş Üniversitesi (AÜ) dün başlayan ve bugün sona erecek olan Desing Week Türkiye'de stant açtı.

? Altınbaş Üniversitesi (AÜ) dün başlayan ve bugün sona erecek olan Desing Week Türkiye'de stant açtı. Etkinlikte, öğrencilerin tasarladığı elektrikli araçlar, takılar, elbiseler, resimler ve mimari çizimler sergilendi. Tasarımın ve markalaşmanın önemine vurgu yapan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, 'Tasarımda öncü olan ülkelerin ihraç ettiği ürün miktarının az olmasına rağmen bu ihracattan kazandığı paranın çok çok ötelerde olduğunu görüyoruz' dedi. Ticaret Bakanlığı ve TİM'in koordinasyonuyla düzenlenen, Türkiye'nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği Design Week Türkiye 2021'in 5'incisi Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Etkinlikte Altınbaş Üniversitesi de öğrencilerinin tasarımlarıyla yerini aldı. TASARIM HER ŞEYİN ÖNÜNDE; TANITIM STRATEJİLERİ ÖNEMLİ Etkinliğin önemine vurgu yaparak stantlarındaki tasarımlara ilişkin bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, 'Her geçen gün dünyada yeni icatlar ortaya çıkıyor. Aslında tasarım her şeyin önüne geçiyor. Bunun ülkeler arasındaki ticaret rakamlarına yansıdığını da görüyoruz. İhracat kilo başına dolar değeriyle ölçülüyor. Dünyada tasarımda öncü olan ülkelerin ihraç ettiği ürün miktarının az olmasına rağmen bu ihracattan kazandığı paranın çok çok ötelerde olduğunu görüyoruz. Türkiye'de bu anlamda son 5-6 yıldır büyük hamleler yapılıyor. Tasarımı önceleyen hem ülke olarak marka değerini hem de Türkiye'de üretilen malların değerini artırmayı hedefleyen ihracat stratejimiz var. Böyle olunca Türkiye'nin kilo başı ihracatı 1 dolardan 1,5 dolara çıktı. Burada durmamıza imkan yok 2023'e kadar 2 doları ardından da 3 dolarlara çıkmamız gerekiyor. Türkiye cumhuriyet tarihinin en büyük ihracat rakamı olan 200 milyar dolara ulaştı. Bu büyük bir rakam ama Türkiye gibi bir ülkenin 500 milyar dolarlık bir ihracat sahip olması lazım. Dünya ihracatından aldığı payın şimdikinin en az 2 katı olması gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için tanıtım stratejileri önemlidir. Tanıtımda her şeyden önce markalaşma önemli. O nedenle TİM'in Ticaret Bakanlığı ile düzenlediği Desing Week Türkiye'de biz de yerimizi aldık' diye konuştu. ÖĞRENCİLERİN TASARIMLARI SERGİLENDİ Geleceğin teknolojisi tasarım ürünlere ağırlık vererek yatırım yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Erhan, 'Bütün fakültelerimizde her şeyden önce öğrencilerimizin tasarımlarını ekonomiye kazandıracak Türkiye'nin dış ticaret katkı sağlayacak biçimde yapmaları için çaba içerisindeyiz. Elbette Ar-Ge çalışmalarının önemini biliyoruz. Fakat daha eğitim sıralarında öğrencilerin ekonomiyle, sanatla, sanayiyle iç içe olmalarını sağlamanın daha önemli olduğunu görüyoruz. Standımızda takı tasarım, grafik tasarım, moda tasarım, iç mimarlık ve mimarlık bölümlerinden öğrencilerimizin tasarımları yer alıyor. Ayrıca, bütün mühendislik bölümlerinden öğrencilerimizin katılımıyla ürettikleri elektrikli, otonom aracımız ve insansız hava aracımız bu sergide. Hepsi geleceğin teknolojisidir. Öğrencilerimizin hocalarıyla tasarlayıp ürettikleri bu ürünler böyle sergilerin ötesine geçmelidir. Bu da ancak start-uplarla, teknoloji transfer ofislerine kurulan şirketlerle gerçekleşebilir. Bu anlamda çok güçlü adımlar attık. Türkiye'nin geleceğinde tasarımla var olmak adına yaptığımız yatırımların yakın dönemde önemli karşılık bulacağını düşünüyoruz' ifadelerini kullandı. KABARAN BOYADAN ELBİSE TASARLANDI Üniversitenin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nihan Akdemir ise ürünlere ilişkin detaylı bilgi verdi. Doç. Dr. Akdemir, 'Bir ürün var ama aynı üründen bir sürü var. Hangi ürüne, neden ilgi gösteririz' Gördüğümüz ilk şey tasarımıdır. Ürüne değer katan en önemli unsur tasarımıdır. Ülke olarak tasarıma ne kadar çok değer verirsek ürünlerinin değerini de o kadar artırırız. Önemli şirketlerle iş birlikleri yapıyoruz. Tasarım yaparken anlatım gücü, yaratıcılık çok önemli. Bunları öğrencilerimize öğretip, sektörel iş birliklerimizle de pratikte hayata geçirmelerini şirketlerin bundan faydalanmasını ve o ürün yurt dışına ihraç edildiğinde ülkeye katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Buradaki ürünlerin birçoğu pandemi döneminde ortaya çıktı. Uzaktan eğitim yaparken bile yaratıcılığımızı ve imkanlarımız son derece zorladık. Arkamdaki tasarım elbiseyi öğrencimiz üretti. Kabaran boyayı bir plastik yüzeyin üzerine sıkarak donmasıyla elde ettiği ürünü kıyafet tasarımına entegre ederek kullandı. İşte tasarımın değeri böyle ortaya çıkıyor, herhangi bir boya malzemesi bile tasarıma değer katmak anlamında önemli bir materyale dönüşüyor? dedi.

Altınbaş Üniversitesi Desing Week Türkiye'de
Altınbaş Üniversitesi Desing Week Türkiye'de
Altınbaş Üniversitesi Desing Week Türkiye'de
Altınbaş Üniversitesi Desing Week Türkiye'de
Altınbaş Üniversitesi Desing Week Türkiye'de

Togo Cumhuriyeti, Çağrı Erhan, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Altınbaş Üniversitesi Desing Week Türkiye'de - Son Dakika


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