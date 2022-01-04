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Altınbaş Üniversitesi'ne üçüncülük ödülü - Son Dakika

Altınbaş Üniversitesi'ne üçüncülük ödülü

04.01.2022 11:21
Altınbaş Üniversitesi'ne üçüncülük ödülü

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), 2020 yılı İhracat Şampiyonları açıklandı.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), 2020 yılı İhracat Şampiyonları açıklandı. Altınbaş Üniversitesi Eğitim kategorisinde Üçüncülük Ödülüne layık görüldü.

Altınbaş Üniversitesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, eğitimin artık en önemli ihracat kalemlerinden olduğunu belirterek, Üniversitelerimizdeki Uluslararası öğrencilerin varlığının, sadece ekonomik ve stratejik açıdan değil, ülkemizin tanıtımı açısından büyük fırsatlar yarattığını dile getirdi. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB)'nin kurumları teşvik etmek için verdiği bu ödülü Altınbaş Üniversitesi olarak 5. Kez layık görüldüklerini ekledi.

Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Bugün 12.000 öğrencimiz var. Bunların 1297'yi ön lisans, 7546'sı lisans, 2920'si yüksek lisans ve 300'ü de doktora seviyesinde eğitim alıyor. Altınbaş Üniversitesinin bir özelliği, Türkiye de 204 üniversite arasında toplam öğrenci yoğunluğuna göre en fazla uluslararası öğrencinin olduğu üniversitedir. Şu an 5700 öğrencimiz yani toplam öğrencimizin %45'si, 103 farklı ülkeden uluslararası öğrencilerdir. Kuruluşumuzdaki amacımız, %50 uluslararası öğrenci, %50 Türk öğrenci idi." açıklamalarında bulundu. Dünyanın her yerinden öğrencilerin Türkiye'ye gelerek eğitim almaları amacıyla hareket ettiklerine dikkat çeken Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet doğrultusunda 7 yıl önce 40 bin olan uluslararası öğrenci sayısı 250 bine çıkmış durumda. Türkiye ilk defa dünyada geçen yıl ilk 10'a girmişti. Bu yıl da ilk 5' de uluslararası öğrencilerin olduğu ülkeler arasında olmayı hedefliyor. Bunu sadece stratejik hedef olarak görmemek lazım. Ülkemizin tanıtımı açısından da çok önemli" dedi.

Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türkiye'den mezun olmuş bir insanın, kendi mezun olduğu ülke hakkında kötü konuşmasının mümkün olmadığı değerlendirmesini yaptı. Erhan, "Bir defa diplomanı buradan almış ve gönül bağın oluşmuş demektir. Turist geliyor, 1 hafta kalıyor otel dışında da bir yer görmüyor. Ertesi sene başka bir yere gidiyor. Oysa buraya gelen bir uluslararası öğrenci, hazırlık ile birlikte en az 5 sene kalıyor. ve döndüklerinde de sadece Türkiye'yi temsil etmiyorlar aynı zamanda Türkiye ile sürekli irtibat kuracak köprüler kuruyorlar" dedi.

Bu mezunların, eğitimleri sonrasında ilişkilerin devamlılığı için bir yakını ya da çocuğu okuyacağı zaman da Türkiye'ye gelmelerini arzu ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Erhan, "Bir hastası olduğunda da yine hastanelerimize tercih etsinler. Bu öğrencilerimiz, mezun olup ülkelerine döndüklerinde iş kursunlar, Türkiye ile ticaret yapsınlar ve hatta şirketin mallarını da Türkiye'den alsınlar istiyoruz" şeklinde konuştu.

"EĞİTİM EN ÖNEMLİ İHRACAT KALEMİ OLDU"

Prof. Dr. Çağrı Erhan, Eğitim ihracatının artık Hizmet İhracatçıları Birliği'nin bir parçası olduğunu vurguladı. Bu insanların Türk ekonomisine de ciddi bir girdi sağladıklarını ifade ederek. Uluslararası öğrenci işinin hem ekonomik tarafı hem kültürel sosyal ve siyasal tarafı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çağrı Erhan, aynı zamanda TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi Eğitim Komisyonu'nda da Başkan Vekili olduğunu belirterek, "Orada da yürüttüğümüz ayrı bir programımız da var. Yurt dışında iş yapan birçok Türk firması var. Örneğin Libya da ya da Azerbaycan da iş yapan Türk firmalarında, üniversite öğrencilerini staja başlatıyoruz. Çocuk mezun olduğunda gidiyor, o firmanın yurtdışı ofislerine iş başvurusunda bulunuyor. Firmaların ihtiyacı ne? Örneğin Nijeryalı olsun ve kendi ülkesini bilsin, İngilizce bilsin. Bunu en iyi uygulayanlardan birisi Altınbaş Üniversitesi olarak biziz.   CO-OP projeleri burada önem kazanıyor. Co-Op projelerimize katılan öğrencilerimiz 3 ay yurtdışındaki firmalarda staj yapıyor, uluslararası mesleki deneyim elde ediyorlar. Böylece hem ders kredilerini almış hem de mezun olduklarında kendi ülkelerinde iş fırsatı yakalamış oluyorlar. Bu süreç deyim yerindeyse işveren için de bulunmaz bir nimet. Bu kapsamdaki çalışmalarımız da TİM ve THY gibi önemli kurumlarımızın da destekleriyle çok başarılı bir şekilde devam ediyor" değerlendirmelerinde bulundu.


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Togo Cumhuriyeti, Çağrı Erhan, Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Altınbaş Üniversitesi'ne üçüncülük ödülü - Son Dakika


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