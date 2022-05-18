Altınbaş Üniversitesi'nin 16 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek - Son Dakika
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Altınbaş Üniversitesi'nin 16 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

18.05.2022 15:52
Altınbaş Üniversitesi'nin 16 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021/2 bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021/2 bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. Altınbaş Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin 16 ayrı projesi "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında TÜBİTAK'tan destek almaya değer bulundu.

19 Mayıs Gençlik ve Bayramı öncesi üniversitelilere moral olan sonuçlara göre desteklenen projelerin 9'u Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 6'sı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 1'i Uygulamalı Bilimler Fakültesi projesi olarak açıklandı.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, Bilimsel Araştırma ve Projeler Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Kaygusuz, Altınbaş Üniversitesinin bugüne kadar bu çağrı kapsamında elde ettiği en yüksek proje sayısı olduğunu vurgulayarak desteklenen proje sayısına göre üst sıralarda yerini aldığını belirtti. Doç. Dr. Hakan Kaygusuz, Üniversitelerinin bilimsel araştırma alanında ulusal ve uluslararası ölçütlere göre yükselişini sürdürdüğüne işaret ederek, "Bu çalışmaların en önemli kapsamlarından birisi de lisans öğrencilerinin araştırma-geliştirme etkinliklerine katılımıdır. Bu kapsamda TÜBİTAK'ın lisans araştırma projelerine verdiği desteğe katılımı çok değerli buluyorum. Üniversite içinde verdiğimiz proje eğitimlerinin olumlu sonuçlarını görmek de ayrıca hepimiz için mutluluk verici oldu. Üniversitemiz araştırma ve proje tabanlı eğitimde Mütevelli Heyetimiz ve Rektörlüğümüzce desteklenen hedeflerde ilerlemektedir. Bu proje çağrısınca desteklenen tüm ekipleri kutlarım" diye konuştu.

16 PROJENİN 8'İ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AUTONOM)'DAN

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakültesi Öğretim Üyesi Veri Analitiği Ana Bilim Başkanı Dr. Doğu Çağdaş Atilla, 16 projenin 8'inin Elektrikli Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (AUTONOM) bünyesinde yürütüleceğini belirtti. Dr. Doğu Çağdaş Atilla, son yıllarda teknoloji ve mühendislik alanındaki atılımların sonuçlarını görmeye başladıklarını dile getirerek, "Yapılan Avrupa Birliği, TÜBİTAK destek başvuruları ve içerisinde bulunduğumuz Teknofest Paydaşlığı, bu alandaki diğer gelişmeler neticesinde, öğrencilerimiz mezuniyetleri sonrasında iş hayatında karşılaşabilecekleri durumları önceden deneyimleyerek tecrübe edecekler" dedi.

PANDEMİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYLA TESPİT EDİLECEK

Pandemiyle geçen 3 yıllık dönem, farklı alanlarda bilimsel araştırmalara da konu oluyor. "Pandemi Sürecini Evde Geçiren Okul Öncesi Çocukların Aile İlişkileri ve Psikososyal Açıdan İncelenmesi" konusuyla Tübitak'ın dikkatini çeken Psikoloji Bölümü Öğr. Üy. Dr. Duygu Taşfiliz, öğrencisi Farah Aleyna Doğan ile bu dönemin etkilerini bilimsel verilerle ortaya koymayı, gelecek ışık tutmayı hedeflediklerini dile getirdi. Dr. Duygu Taşfiliz ve proje sahibi öğrenci Farah Aleyna Doğan, "Pandemi sonrası etkilerin araştırılması önemli çünkü bilim insanları pandeminin fiziksel etkisinin azaltılması için olabildiğince hızlı çalıştılar; ancak bu süreçte yaşanan kısıtlamlar, verilen kayıplar bireyleri psikolojik açıdan çok daha uzun süre etkileyecek. Özellikle çocuklarda gelişimsel açıdan bu etkilerin bilimsel araştırmalar tarafından ortaya konması, daha sonra yaşanabilecek benzer durumlarda ailelerin ve uzmanların, onların gelişimini destekleyici müdehaleleri hızlıca uygulamaya koymasına olanak sağlayabileceği için bu alanda bilimsel araştırmaların önemi büyük. Araştırmaların TÜBİTAK tarafından desteklenmesi de bilimsel bilginin yayılmasına katkı sunacaktır" diye açıklama yaptılar.

TÜBİTAK DESTEĞİ ALAN PROJELER:

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Eylül Melis Çelik (Öğrenci), Doç. Dr. Aslı Yılmaz Uçar: Belediyelerin Bünyesinde Bulunan Gönüllülük Projelerinin İstanbul Bölgesindeki Üniversite Öğrencileri Tarafından Bilinirliği Analizi

Atakan Ünal (Öğrenci), Doç. Dr. Diğdem Soyaltın-Colella: Ombudsmanlığının Katılımcı ve İyi Yönetişim İlkelerinin Gerçekleştirilmesi Üzerine Olan Etkisinin Karma Yöntem Araştırmasıyla İncelenmesi: Altınbaş Üniversitesi Örneği

Sümeyye Betül Çiftçi (Öğrenci), Dr. Öğr. Üyesi Berna Ekal Şimşek: Türkiye'de Eğitimin Sosyal Hareketlilik Üzerindeki Etkisi: Ebeveynlerin Çocukların Eğitimine Olan Yaklaşımı ve Sosyal Hareket Üzerindeki Etkisinin Bağcılar Bölgesinde İncelenmesi

Zeynep Derya Özel(Öğrenci), Dr. Öğr. Üyesi Burak Emre Gürsoy: Kök Ailenin Evlilikte Partner Seçimine Etkisi

Farah Aleyna Doğan (Öğrenci), Dr. Öğr. Üyesi Duygu Taşfiliz: Pandemi Sürecini Evde Geçiren Okul Öncesi Çocukların Aile İlişkileri ve Psikososyal Açıdan İncelenmesi

Gözde Gürler (Öğrenci), Dr. Öğr. Üyesi Duygu Taşfiliz: İlişki Durumunun Romantik İlişkilerde Yaşanan Çatışmalara Etkisi: Algılanan Partner Duyarlılığı ve İlişki Memnuniyetinin Aracı Rolü

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakültesi

Merve Handere (Öğrenci), Doç. Dr. Hakan Kaygusuz: Mimarlık Yayınlarının İstatistiksel ve Ülkesel Analizi

Ekrem Buzlugöl (Öğrenci), Dr. Öğr. Üyesi Doğu Çağdaş Atilla: Uygun Yaşam Koşulları ve Doğal Kaynak Tespiti İçin İnsansız Kara Aracı Tasarımı

Hüseyin Cem Açıkalın (Öğrenci), Dr. Öğr. Üyesi Doğu Çağdaş Atilla: Elektrikli Araçlar İçin Araç Kontrol Sistemi (AKS) Tasarımı

Kerem Ali Münüklü (Öğrenci), Dr. Öğr. Üyesi Doğu Çağdaş Atilla: Yüksek Verimli Elektrikli Araçlar İçin Batarya Yönetim Sistemi Tasarımı ve Üretimi

Beyzanur Köleoğlu (Öğrenci), Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Ata: Eğitime Destek Olabilmek İçin Geliştirilen Mobil Uygulama

Eda Nur Göksal (Öğrenci), Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Ata: Aynı Meslekteki İnsanların Birbirleriyle İletişim Kurarak Etkileşimde Bulundukları Mobil Uygulama (Meslektaşım Uygulaması)

Kerem Kalemci (Öğrenci), Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Ata: Şirketlerin Çalışan Performansını Takip Edebilmesi İçin Bir İş Takip Sistemi

Şevval Yılmaz (Öğrenci), Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Ata: Altınbaş Üniversitesi Etkinlik ve Mesajlaşma Uygulaması (Alem)

Yaren Yener (Öğrenci), Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Ata: Patilere Mama Sokak Hayvanları Mobil Uygulaması

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Fırat Kaban (Öğrenci), Dr. Öğr. Üyesi Yasin Kütük (İİSBF): Futbol Endüstrisinde Menajerlik Kavramının Gelişimi


Altınbaş Üniversitesi'nin 16 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek
Altınbaş Üniversitesi'nin 16 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek
Altınbaş Üniversitesi'nin 16 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek
YORUMLAR
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Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK'ın desteklediği 133 projeyle Türkiye'de 3. oldu Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK'ın desteklediği 133 projeyle Türkiye'de 3. oldu
Kaynak: DHA

Bilim İnsanı, Üniversite, Araştırma, Tübitak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altınbaş Üniversitesi'nin 16 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altınbaş Üniversitesi'nin 16 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek - Son Dakika
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