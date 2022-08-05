Prof. Dr. Işın Çelebi: Önümüzdeki kış zor geçecek - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Işın Çelebi: Önümüzdeki kış zor geçecek

05.08.2022 11:20
Prof. Dr. Işın Çelebi: Önümüzdeki kış zor geçecek

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, enerjideki girdilerin ve gıda arz güvenliğinin ekonomiyi çok boyutlu etkilediğini dile getirdi.

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, enerjideki girdilerin ve gıda arz güvenliğinin ekonomiyi çok boyutlu etkilediğini dile getirdi. Prof. Dr. Çelebi, "Bu süreci çok iyi yönetmek lazım. Enerji ve doğalgaz anlamında önümüzdeki kış çok zor geçecek" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Işın Çelebi, Ukrayna- Rusya savaşının etkilerinin ciddi biçimde dünyayı etkilemeye devam ettiğine değindi. Prof. Dr. Çelebi gıda arz güvenliğinin yanı sıra enerji arz güvenliği probleminin de olduğunu aktardı. Dünyanın doğalgaz eksikliğinden ciddi bir resesyona sürüklendiğini söyleyen Prof. Dr. Çelebi, "Çok temel olan noktalardan biri doğalgaz fiyatlarının inanılmaz biçimde 1200 dolar ve 1600 dolar arasında dalgalanmasıdır. Türkiye ve dünya doğalgaz kıtlığı ile karşı karşıya. Bu aslında hem enerji krizine hem resesyona yol açacak çok önemli bir gelişme. Doğalgazın enerji arz güvenliği içindeki yeri çok hayati hale geldi. Botaş kışa hazırlık için yavaş yavaş doğalgaz depolama konusunda adımlar atıyor. Kredi kullanarak, 10 kargo LNG alıp depolamaya çalışıyor. Ancak bunun yeterli olacağını düşünmüyorum" dedi.

"DOĞALGAZ SANTRALLERİNİN ÇALIŞMASI VE ISINMA ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Işın Çelebi, LNG politikasının hem dünyada hem Türkiye'de çok özel yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Çelebi, bugün en önemli iki kritik noktanın kış aylarında enerji üretiminde kullanılan doğalgaz santrallerini çalıştırabilmek ve evlere ısınma için doğalgaz verebilmek olduğunu ifade etti. Petrol ve doğalgaz krizinin birleşmesi nedeniyle Avrupa ve Türkiye'deki en ciddi sorunun enerji olduğunu belirten Prof. Dr. Işın Çelebi, "Almanya'da kömüre dönerek enerji üretimi meselesini tartışılıyor. Hatta nükleer santraller yavaş yavaş tekrar gündeme geliyor. Türkiye'nin de nükleer santral konusunu daha somut ve pozitif ele almalı. Akkuyu Nükleer Santralinin bir an önce tamamlanması ve elektrik üretimine katkı sağlaması gerekiyor" açıklamalarını yaptı.

"ENERJİ FİYATLARINDA YÜKSEK SEVİYE, ENFLASYONLA MÜCADELEYİ DE ZORLAŞTIRIYOR"

Prof. Dr. Işın Çelebi, kış aylarında dünyanın genel yapısını çok parlak görmediğini dile getirdi.  Prof. Dr. Çelebi, "Uzun vadede enerji fiyatlarındaki yüksek seviyeler devam edeceği için enflasyonla mücadele de zor olacak" dedi. Prof. Dr. Işın Çelebi, "Türkiye ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 70'in altına düşmüş durumda. Oysa bu rakamın, Türkiye ekonomisinin başarılı ve güçlü olabilmesi için yüzde 90'ın üstüne çıkması lazım. İhracatın azalması Türk ekonomisinin güçlenmesine engeldir. Türkiye'de döviz gelirlerini arttırarak, yeni bir faiz politikasının belirlenmesine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Türk yazıtları, Moğolistan'da düzenlenen çalıştayda ele alındı Türk yazıtları, Moğolistan'da düzenlenen çalıştayda ele alındı
Kaynak: DHA

Altınbaş Üniversitesi, Işın Çelebi, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Işın Çelebi: Önümüzdeki kış zor geçecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:11 Bakan Soylu, CHP'li Bülent Tezcan ve Tele1 sunucusunun Yediiklim Yayınevi iddiasını yalanladı
11:03 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisinin, "Kızını itin önüne atıyorsun" sözlerine sert tepki: Haddini bilmezsen bildiririm!
10:45 Kadıköy'de, "Köpeğime toz geldi" diyen şahıs, temizlik işçisinin burnunu kırdı
10:44 Müslüme olayını kapatmak istiyorlar! Aile üyelerinin ifadeleri duruşmayı daha karmaşık hale getirdi
10:33 KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu
10:30 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:21 Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
10:12 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:12 AK Partili Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, "Usulsüz işe alımlara artık dayanamadım" diyerek partisinden istifa etti
10:09 Deprem uzmanı uyardı: Malatya, 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki depremle karşı karşıya kalabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 11:21:11. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Işın Çelebi: Önümüzdeki kış zor geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement