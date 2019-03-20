Son Dakika Haberleri: Altınbaş Üniversitesi Ve Doğa Koleji'nden Eğitimde Örnek İş Birliği

Altınbaş Üniversitesi Ve Doğa Koleji'nden Eğitimde Örnek İş Birliği

1 saat önce

124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13.500 personeliyle Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük okul zinciri Doğa Koleji, Altınbaş Üniversitesi ile "Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzaladı.

Altınbaş Üniversitesi Ve Doğa Koleji'nden Eğitimde Örnek İş Birliği, System.String[]

Ortaöğretimden üniversiteye geçiş sürecindeki öğrencilerin kariyer planlamasına profesyonel destek sunmak amacıyla imzalanan protokolle, Doğa Koleji öğrencileri Altınbaş Üniversitesi derslerini deneyimleme ve akademik personelini tanıma olanağına sahip olacak.

İmzalanan protokol; Doğa Koleji öğrencilerine ders izleme, laboratuvar ve atölyelere katılım imkanı gibi akademik konularda avantaj sağlamasının yanında, Altınbaş Üniversitesi'nden Doğa Koleji öğrencilerine yönelik özel burs ve indirimleri de içeriyor.

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle:

"Öğrencilerimizin yetkinliklerini artırmak istiyoruz"

İmza töreninde konuşan Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle ise, Altınbaş Üniversitesi ile başladıkları bu iş birliği ve destek programının önemine vurgu yaparak, "Fen ve Teknoloji liselerimizde yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz Tıp ve Mühendislik konularında ilerlemek istiyorlar. Akademik anlamda potansiyeli yüksek olan liselerimizde verdiğimiz eğitimleri, Altınbaş Üniversitesi ile birlikte daha etkin hale getireceğiz. Öğrencilerimizi hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki üniversitelere hazırlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda üniversitelerle yapılan iş birliklerine önem vererek öğrencilerimizin yetkinliklerini artırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan:

"Ortaöğretim öğrencilerinin bilinç düzeyini yükseltmeliyiz"

Doğa Koleji ile Eğitim İş Birliği Protokolü'nün imzalanmasının aynı hedefe yürüyen iki kurum için de önemli bir başlangıç olduğunu dile getiren Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Eğitim odağındaki bu iş birliğinin kazanımlarını yakın zamanda göreceğimize inanıyorum. Üniversite bünyesinde gelecek dönemde gerçekleştireceğimiz ortaöğretim- üniversite iş birliğine yönelik yeni projelerde de Doğa Koleji ile iş birliğimizin devam edeceğini düşünüyorum. Üniversite olarak asıl amacımız ve beklentimiz, liseden mezun olan gençlerin mesleki tercihlerindeki bilinç düzeyinin yüksek olması. Öğrencinin bilinç düzeyi ne kadar yüksek olursa, üniversitede elde edeceği başarı da o kadar yüksek oluyor." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:06 Kaynak: Bültenler

Doğa Koleji, Güncel
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