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Altınbaş Üniversitesi ve HASİAD 'Teknopark' için ilk adımı attı - Son Dakika

Altınbaş Üniversitesi ve HASİAD 'Teknopark' için ilk adımı attı

14.02.2022 13:29
Altınbaş Üniversitesi ve HASİAD 'Teknopark' için ilk adımı attı

Altınbaş Üniversitesi, teknoloji geliştirme bölgesi kurma çalışmalarında Hadımköy Arnavutköy Sanayici ve İş adamları Derneği (HASİAD) ile bir araya gelerek, iş birliği protokolünü imzaladı.

Altınbaş Üniversitesi, teknoloji geliştirme bölgesi kurma çalışmalarında Hadımköy Arnavutköy Sanayici ve İş adamları Derneği (HASİAD) ile bir araya gelerek, iş birliği protokolünü imzaladı. Protokol imza törenine; Altınbaş Üniversitesi Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri İmam Altınbaş, Sofu Altınbaş, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Oğuz Bayat, HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ ve diğer yetkililer katıldı.

Altınbaş Üniversitesi 2018 yılından beri bünyesinde geliştirdiği teknoloji geliştirme çalışmalarını bir adım öteye taşımak ve TEKNOPARK kurmak amacıyla Hadımköy Arnavutköy Sanayici ve İş adamları Derneği (HASİAD) ile iş birliği yaptı. Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, üniversite olarak sanayi iş birlikleri ile inovasyon projelerine büyük önem verdiklerini dile getirdi. Teknopark'ta elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz, hava ve uzay araçlarının geliştirilmesiyle ilgili Ar-Ge çalışmaları yürütüleceğini belirten Prof. Dr. Çağrı Erhan, Ar-Ge çalışmalarında amaç, elde edilecek çıktılarla elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz, hava ve uzay araçları teknolojilerinde yerli ve milli katma değerli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücüne sahip teknoloji çözümlerinin üretilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, Teknopark ile bölgelerinde yeni yatırım ve istihdam alanlarının oluşturulmasını ve bu sayede Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Üniversite iş birliği ile Teknopark'ın en önemli fonksiyonlarından birinin nitelikli insan gücünü oluşturmak olduğunu söyleyen Hüseyin Bozdağ, firmalara ve kamuya yönelik özel kurslar düzenleneceğini ifade etti.

Bozdağ, "Bu merkezde geliştirilecek ürün ve çözümlerin ticarileştirilmesi adına patentler alınacak. Yani burası aslında küresel düzeyde rekabet gücüne sahip teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesini sağlayacak ve bunları ticarileştirecek start-up ve kuluçka seviyesindeki şirketlerin kurulumuna da ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Hadımköy ve çevresindeki sanayicilerin ve girişimcilerin üniversite-sanayi iş birliğini kurumsal olarak ilerletmesi ve bu kapsamda sağlanacak desteklerden yararlanarak, ülkemizin Ar-Ge potansiyeline katkıda bulunması hedefleniyor.


Altınbaş Üniversitesi ve HASİAD 'Teknopark' için ilk adımı attı
Altınbaş Üniversitesi ve HASİAD 'Teknopark' için ilk adımı attı
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Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Hüseyin Bozdağ, Çağrı Erhan, Hadımköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Altınbaş Üniversitesi ve HASİAD 'Teknopark' için ilk adımı attı - Son Dakika


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