Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt Sultanlar Ligi İçin Final Oynayacak

Türkiye Voleybol Federasyonu
(TVF
) Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Ligi normal sezonunu 3. olarak tamamlayan ve Play Off'a yükselen Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt
SK Kadın Voleybol Takımı, Play Off serisinin son maçında Samsun
BŞB Anakent'i 3-1 yenerek finale çıkmayı başardı.
Altınbaş Üniversitesi sponsorluğunda Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Ligi Yarı Final 2.Grubu'nda yer alan Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, 3 Nisan'da başlayan Play Off müsabakalarının ilk maçında Büyükçekmece
Voleybol Akademi'yi 3-1 ile geçti. Gruptaki 2.maçında PTT
Kadın Voleybol takımına 3-0 mağlup olan Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, Eskişehir Yenikent
Şehit Anıl Gül
Spor Salonu'nda oynanan Play Off'un son maçında Samsun BŞB Anakent'i 3-1'lik skorla yendi.
Bu sonuçların ardından Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Vestel Venüs
Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belirleneceği final grubuna adını yazdırmayı başardı. 13- 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Eskişehir'de yapılacak grup maçlarının ardından Sultanlar Ligi'ne çıkacak 2 takım belli olacak. - İstanbul