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Altınbeşik'e ziyaretçi akını - Son Dakika

Altınbeşik'e ziyaretçi akını

23.07.2021 10:20

Altınbeşik'e ziyaretçi akını Botlarla girip milyonlarca yıl öncesine gidiyorlar Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük yer altı gölü mağarasına on günde 5 bin ziyaretçi Yaklaşık iki yıl sonra kapılarını yeniden açın Altınbeşik Mağarası ziyaretçi rekoru kırdı.

Altınbeşik'e ziyaretçi akını

Botlarla girip milyonlarca yıl öncesine gidiyorlar

Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük yer altı gölü mağarasına on günde 5 bin ziyaretçi

ANTALYA - Yaklaşık iki yıl sonra kapılarını yeniden açın Altınbeşik Mağarası ziyaretçi rekoru kırdı. Mağaraya 10 günde 5 bin ziyaretçi geldi.

Yağış ve mevsim geçişleri nedeniyle taş ve kaya düşme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 1,5 yıl önce ziyarete kapatılan dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası yeniden ziyaretçileri ile buluşurken, açılışından bu yana 10 gün içerisinde 5 bin ziyaretçi mağarayı gezerek rekor kırdı.

Türkiye'nin en büyük ve dünyanın 3'üncü büyük yer altı gölüne sahip Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Altınbeşik Mağarası özellikle bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Mağarayı ortalama bir günde 500 kişi ziyaret etti. Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçiler, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kaldı.

"Sarkık ve dikitler"

İçindeki sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer manzaralar sunan Antalya Altınbeşik Mağarası, beyaz renkli traverten ve içindeki gölet oluşumlarıyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. İçindeki sarkıt ve dikitlerle dikkati çeken Antalya Altınbeşik Mağarası, beyaz renkli kalın traverten ve içindeki gölet oluşumlarıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Su derinliğinin bazı yerlerde 40 metreyi bulduğu mağaraya gelen turistler, etkileyici doğa oluşumunu kiraladıkları botlarla görme imkanı yakalıyor.

Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Yılmaz Özdoğan, mağaranın uzun süre kapalı olmasının ardından bayram tatili boyunca da hizmet verdiklerini belirtti.

Mağaranın yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti. Özdoğan, özellikle fotoğraf tutkunlarının mağaranın sunduğu görsel zenginliğe hayran kaldığını ifade ederek, "Mağarayı ziyaret edenlere en kaliteli hizmeti sunmak ve kentimizin tanıtımına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Altınbeşik mağarası Türkiye'nin en büyük, Dünyanın ise 3. Büyük yeraltı gölü mağarası olduğunu dikkat çeken Özdoğan, "Bu mağaranın Beyşehir gölü ile bağlantılı olduğu ispatlanmıştır. Keşifler sonucu 5 bin 500 metresi keşfedilebilmiştir. İçinde milyonlarca yıllık süreçte oluşmuş travertenleri ve sarkıtlar mevcuttur. Denizden 450 metre yükseklikte olan mağara 1966 yılında Türkiye speleoloji derneği kurucusu ve onursal başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilip, 1994 yılında ise milli park olarak ilan edilmişti. Daha sonra 1984-1995-2011 yıllarında farklı ülkelerden gelen bilim adamları tarafından keşiflerde bulunulmuştur. İkinci katında 130 metre uzunluğunda bir göl ve yanında 20 civarında göbekçikler tespit etmişlerdir. İbradı Belediyesi olarak burada 10 gündür hizmet veriyoruz. 5 bin civarında ziyaretçi ağırladık. Özellikle bayram sebebiyle büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Oldukça rağbet var. Burada göletlimizi temiz tutmaya ç alışıyoruz. Vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz" dedi.

"Büyük ilgi çekiyor"

Altınbeşik mağarasının içinde yer alan sarkıt ve dikitlerle muhteşem görsel zenginliğe sahip olduğunun altını çizen Özdoğan, günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin mağaraya yoğun ilgi gösterdiğini anlattı. Yılmaz Özdoğan, "Altınbeşik Mağarası bayram tatili boyunca adeta ziyaretçi akınına uğradı" diye konuştu.

Konya'dan gelerek Mağarayı ziyaret eden Mehmet Kara, "Bayram tatili sebebiyle mağarayı görmek istedik. İçerisi muhteşem. Mağaranın içerisi milyonlarca yıllık oluşan sarkıtlar ve travertenler oluşmuş. İçerisi serin bir mağara, Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Dışarıda 30-35 derece sıcaklık varken içeride 19-20 derece" diye konuştu.

"İbradı Belediyesi tarafından işletiliyor"

İbradı'da bulunan ve imzalanan sözleşmeyle işletmesi İbradı Belediyesine verilen Altınbeşik Mağarası ziyarete açıldı. Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarası Altınbeşik Mağarası, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İbradı Belediyesi arasında yapıla protokol ile 5+5 yıl olarak İbradı Belediyesi tarafından işletiliyor.

"Altınbeşik mağarası hakkında"

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırlarında bulunan Altınbeşik Mağarası, milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor. İbradı ilçesine 13.5, Ürünlü köyüne 4 kilometre uzaklıktaki 5 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, içindeki sarkıt ve dikitler görülmeye değer bir doğa harikası. Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası adını üst kısmında yer alan Altınbeşik Tepesi'nden alıyor. Denizden 450 metre yükseklikte olan mağara 1966 yılında Türkiye speleoloji derneği kurucusu ve onursal başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilip, 1994 yılında ise milli park olarak ilan edilmişti.

Altınbeşik'e ziyaretçi akını
Altınbeşik'e ziyaretçi akını
Altınbeşik'e ziyaretçi akını
Altınbeşik'e ziyaretçi akını

Altınbeşik Mağarası, Türkiye, Antalya, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altınbeşik'e ziyaretçi akını - Son Dakika


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