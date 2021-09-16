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Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi - Son Dakika

Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi

16.09.2021 10:12
Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi, System.String[]

Antalya'da iki yıl aradan kapılarını yeniden açan Altınbeşik Mağarası'nı 2 ayda 20 bin kişi ziyaret etti.

Antalya'da iki yıl aradan kapılarını yeniden açan Altınbeşik Mağarası'nı 2 ayda 20 bin kişi ziyaret etti. Yeraltı gölü üzerinde masmavi sularında gezilebilen mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Sodalı suyu dolayısıyla turkuaz renginde olan göl, mağaranın içine süzülen ışıklarla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Yağış ve mevsim geçişleri nedeniyle taş ve kaya düşme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 1,5 yıl önce ziyarete kapatılan dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yer altı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarası yaklaşık iki ay önce yeniden ziyaretçileri ile buluştu.

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mağara yerli ve yabancı ziyaretçilerinin akınına uğruyor. Yaklaşık iki ay içerisinde 20 bin kişinin ziyaret ettiği mağarayı ortalama bir günde ortalama 350 kişi ziyaret etti. Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçiler, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kaldı.

Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Yılmaz Özdoğan, mağaranın yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti. Özdoğan, özellikle fotoğraf tutkunlarının mağaranın sunduğu görsel zenginliğe hayran kaldığını ifade ederek, "Mağarayı ziyaret edenlere en kaliteli hizmeti sunmak ve kentimizin tanıtımına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"İki ayda 20 bin ziyaretçi"

İbradı Belediyesi olarak pandemiden sonra normalleşme süreci ile birlikte dünyanın en büyük üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük yeraltı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarası'nı hizmete açtıklarını söyleyen Özdoğan, "Mağarayı yaklaşık 2 ay önce hizmete açmıştık. İki aylık süreçte 20 bin civarında ziyaretçi ağırladık. Önümüzdeki yıl yapacağımız iyileştirmelerle bu rakamı kış ayları da dahil olmak üzere yıl bazında 150 bine çıkartmayı planlıyoruz. Bu muhteşem doğa güzelliğini ve Mağarayı görmek isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.

Mağaranın sadece Antalya bölgesinden değil dünyanın her tarafından gelen turistlerin ilgisini çektiğini söyleyen Özdoğan, "Altınbeşik Milli Parkı sadece mağara ile değil, burası bünyesinde 600 farklı çeşit bitki, 80 endemik çeşit bitki barındıran bir milli parktır. Sadece burada bot servisi ile mağarayı değil, milli parkı gezmek ve görmekte çok keyifli" diye konuştu.

Özdoğan, mağarayı hafta içinde günde 200-250 civarında ziyaretçi geldiğini, hafta sonları ise günlük 500 civarında ziyaretçi geldiğini sözlerine ekledi.

Antalya'dan ailesi ile birlikte Mağarayı ziyarete gelen Hüseyin Özen, Altınbeşik Mağarası'nı çok merak ettiğini ve ilk kez Altınbeşik Mağarası'na Antalya'dan ailesi ile birlikte geldiğini söyledi. Altınbeşik Mağarası'nın güzelliğini çevresinden duyduğunu söyleyen Özen, "Buranın uzun yıllardır güzelliği ile ilgili şeyler duyuyorduk ama gelip gitmek nasip olmamıştı. Şu anda geldik ve gördük ki, hakikaten insanın elinin az değdiği ve dünyanın sayılı mağaralarından birini görmüş olduk. Travertenleri, sarkıtları, suyunun duruluğu, içerideki havanın güzelliği ve mağaranın içerisinin sıcaklığının 17 derece olması ile çok ferah bir mağara. Hakikaten burasının herkesin gelip germesi gereken bir yer. Açıkçası burayı gelip gören arkadaşların anlattıkları ile biliyorduk. Bence arkadaşların anlattıkları yaşananların yanında az kalıyor. Gelip görmekte çok fayda var. Hakikaten burasının coğrafyası, görünümü ile çok güzel bir yer. Burası anlatılmayla bitmez. Bence uzaktan veya yakından gelinip görülmesi gereken bir yer" diye konuştu.

(Ayşe Çatlı-İHA)

Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi
Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi
Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi
Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi
Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi
Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi
Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi
Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi
Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi
Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi
Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi
Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi
Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi
Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi
Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi

Altınbeşik Mağarası, Underground, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi - Son Dakika
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