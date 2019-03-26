Son Dakika Haberleri: Altınbeşik Mağarası Yolu Yenileniyor

Altınbeşik Mağarası Yolu Yenileniyor

20 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı Ürünlü Mahallesi'nde bulunan yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Altınbeşik mağarası yolunu yeniliyor.

Altınbeşik Mağarası Yolu Yenileniyor, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı Ürünlü Mahallesi'nde bulunan yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Altınbeşik mağarası yolunu yeniliyor.

Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Türkiye'nin en büyük, Dünyanın 3. büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası'na ulaşımın daha kolay hale getirilmesi için çalışma başlatıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı alt yapı ekipleri, 5 kilometre uzunluğunda olan Altınbeşik Mağarası yolunun dar ve tehlikeli olan bölümlerinde kırıcı iş makineleriyle sert kayaları kırarak yolu daha geniş ve konforlu hale getiriyor. Başkan Danışmanı İsa Akdemir, İbradı İlçesi Ürünlü Mahallesi'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:23 Kaynak: İHA

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