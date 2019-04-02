Altınçay'da Çöken Kanal Hattı Yenilendi

Altyapının önemli unsuru olan kanalizasyon hatlarında oluşan arızalara hızlı ve kontrollü bir şekilde müdahale edildiğini belirten Genel Müdürlük, kent genelinde gece gündüz demeden kanalizasyon tıkanıklığı, parsel baca tamiri, yağmur ızgarası temizliği, kötü koku vb. gibi sorunlara yapılan müdahaleler sayesinde sorunların bertaraf edildiğini bildirdi.

Antakya'ya ilçemize bağlı Altınçay Mahallesi'nde çöken kanalizasyon hattının yenilendiğini ve ana hatta oluşan tıkanıklığın temizlendiğini belirten İdare, herhangi bir altyapı sorunuyla karşılaşılması durumunda ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne bildirimlerin yapılmasını hatırlattı.