Altıncı Defa Mazbatasını Aldı

Yozgat
'ın Sorgun
ilçesine bağlı Doğankent
Belediye Başkanlığını 6. kez kazanan Doğan Sungur
, mazbatasını Sorgun İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Karaarslan
'dan aldı.
Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte sabah saatlerinde Sorgun Seçim Kurulu'na gelen Sungur, üst üste 6. defa mazbatasını almanın gururu yaşadı.
Doğankent Belediye Başkanlığına seçilen Doğan Sungur, ilk olarak 1994 yılında Anavatan Partisinden Doğankent Belediye Başkanı olarak seçildi. Ardından art arda 2 dönem başkanlık görevini yürüttü. Daha sonra AK Parti
'ye geçen Doğan Sungur, 2004, 2009 ve 2014'ten sonra pazar günü yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde 624 oy olarak 6. kez Doğankent Belediye Başkanlığını kazandı. Mazbatasını alan Doğan Sungur burada kısa bir açıklama yaparak "Bu dönem Sorgun'a belediye başkan aday adayı olmuştum ama son anda büyüklerimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın teveccühü ile yeniden Doğankent'e aday oldum ve yapılan seçimde de yeniden başkanlığa seçildim. Bana oy veren yada vermeyen bütün Doğankent halkına teşekkür ediyorum" dedi.
Üç dönem AK Parti Yozgat İl Genel Meclis üyeliği yaptıktan sonra, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Gülşehri
Kasabasında AK Parti Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Ali Ünlü
, 482 oy olarak Gülşehri Kasabasının yeni Belediye Başkan adayı oldu. Ünlü, dün sabah saatlerinde Sorgun İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Karaarslan'dan mazbatasını aldı. Ünlü, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ülkemize, milletimize, Sorgun'umuza ve Gülşehri Kasabamıza hayırlı uğurlu olmasını diledi. - YOZGAT