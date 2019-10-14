Son Dakika Haberleri: Altıncı gününde Barış Pınarı Harekatı: Dünya medyasının manşetleri
Son Dakika Dünya Altıncı gününde Barış Pınarı Harekatı: Dünya medyasının manşetleri

Altıncı gününde Barış Pınarı Harekatı: Dünya medyasının manşetleri

20 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı altıncı gününde devam ederken, dış basında da geniş yer bulmaya devam ediyor

Altıncı gününde Barış Pınarı Harekatı: Dünya medyasının manşetleri, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı altıncı gününde devam ederken, dış basında da geniş yer bulmayı sürdürüyor.


İşte dünyanın önemli gazetelerinden harekatla ilgili haberler.

Euronews.com'da Görüntüle

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:27 
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