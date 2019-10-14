Altıncı gününde Barış Pınarı Harekatı: Dünya medyasının manşetleri
20 dakika önce
Barış Pınarı Harekatı altıncı gününde devam ederken, dış basında da geniş yer bulmaya devam ediyor
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı altıncı gününde devam ederken, dış basında da geniş yer bulmayı sürdürüyor.
İşte dünyanın önemli gazetelerinden harekatla ilgili haberler.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:27
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