Altıncı "Liderler Buluşması" Öncesinde Altı Siyasi Parti Video Yayınladı: "Yarının Türkiye'si İçin... Hep Birlikte Güzel Yarınlara" - Son Dakika
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Altıncı "Liderler Buluşması" Öncesinde Altı Siyasi Parti Video Yayınladı: "Yarının Türkiye'si İçin... Hep Birlikte Güzel Yarınlara"

21.08.2022 14:01

Altıncı “Liderler Buluşması” öncesinde; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin sosyal medya hesaplarında “Yarının Türkiyesi için... #HepBirlikteGüzelYarınlara” notuyla bir video yayınladı.

Altıncı "Liderler Buluşması" öncesinde; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin sosyal medya hesaplarında "Yarının Türkiyesi için... #HepBirlikteGüzelYarınlara" notuyla bir video yayınladı.

Altı siyasi parti genel başkanının altıncı zirvesi bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak. Zirve öncesinde; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin sosyal medya hesaplarında "Yarının Türkiyesi için... #HepBirlikteGüzelYarınlara" notuyla bir video yayınlandı. Videoda; daha önce düzenlenen beş Liderler Buluşması'ndan ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni imza töreninde görüntüler yer aldı.

YORUMLAR
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CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, İYİ Parti, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altıncı 'Liderler Buluşması' Öncesinde Altı Siyasi Parti Video Yayınladı: 'Yarının Türkiye'si İçin... Hep Birlikte Güzel Yarınlara' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altıncı "Liderler Buluşması" Öncesinde Altı Siyasi Parti Video Yayınladı: "Yarının Türkiye'si İçin... Hep Birlikte Güzel Yarınlara" - Son Dakika
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