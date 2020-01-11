Altıncı salon Metin-Nuran Çakallıklı'ya - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, okul bahçelerinde inşa ettiği spor salonlarının 6'ncısına Kızıltoprak Mahallesi'nde bulunan Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi'nde başlıyor. Proje çalışmaları tamamlanan spor salonundan eğitim ve öğretim saatleri içinde öğrenciler, diğer saatlerde ise mahalleliler yararlanacak.



Muratpaşa'da, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ortaya koyduğu sporda toplumcu yaklaşım modeliyle hem öğrencilerin hem de mahallelinin kullanımında olan spor salonlarının bir yenisinin daha inşaatına başlanıyor. Uysal'ın belediye başkanlığının ilk döneminde Yenigün Mahallesi'nde Dilşad Refizade ve Güzeloba'da Güzeloba ilköğretim okulları, Ermenek Mahallesi'nde Ermenek ve Memurevleri Mahallesi'nde Namık Kemal ortaokullarıyla Yüksekalan Mahallesi'nde 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçelerine spor salonları yapılmıştı. İlçede yeni dönemin ilk çalışması, Kızıltoprak Mahallesi'nde bulunan ve bin 95 öğrenciye sahip Antalya'nın 29 yıllık eğitim kurumu Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle yapılan protokol çerçevesinde hayata geçirilecek çalışmanın projesi tamamlandı, okul bahçesinde inşaat alanın sınırları da belirlendi. Yapılacak spor salonunda soyunma odaları ve duşların yanı sıra antrenör odası, revir ve aileler için bekleme yerleri de yer alacak. Eğitim öğretim saatleri içinde tamamen öğrencilerin kullanımında olacak ve okul takımlarının antrenmanlarını yapacağı spor salonu hafta sonu ve hafta içi eğitim saatleri dışında mahalle sakinleri de kullanabilecek. - ANTALYA