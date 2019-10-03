Altıncı yılına giren Gençlik Sahnesi tiyatro kursuna büyük ilgi

Şehir Tiyatroları Gençlik Sahnesi 6. tiyatro kursu için başvurular geçtiğimiz günlerde sona erdi. 18 – 25 yaş arası gençler için, Şehir Tiyatroları'nın deneyimli oyuncularının eğitmenliğinde ücretsiz olarak sürdürülen tiyatro kursuna 200'ün üzerinde başvuru oldu. Eskişehir'in yanı sıra çevre illerden de gelen gençler seçmelere katılacaklar ve oluşacak sınıf ile 2020 yılının Mayıs ayına kadar eğitimlerini aralıksız sürdürecekler.

Tiyatronun gelişimi açısından bu kursların büyük öneme sahip olduğunu belirten Şehir Tiyatroları yetkilileri, gençlerin tiyatroya göstermiş oldukları ilgiden büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Yetkililer "Sayın Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in destekleri ile Şehir Tiyatrolarımız kendini geliştirmeye ve başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. 2019-2020 sezonunda da birbirinden güzel oyunlar ile seyircimizin karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz. Hazırladığımız oyunların yanı sıra geleceğin tiyatrocularını yetiştirmek ve çocuklar ve gençlerin tiyatroya ilgi duymasını sağlamak da en büyük gayelerimizden biri. Bunun için yazın çocuklara yönelik atölyeler düzenledik. Gençler içinse bu yıl 6. kez tiyatro kursu düzenledik. Kurs kayıtlarına 200'ün üzerinde bir talep oldu. Gençlerdeki isteği, tiyatro sevgisini görmek bizleri çok mutlu etti. İnanıyoruz ki sahnelerimizin tozunu yutan bu gençler Türk tiyatrosuna büyük katkılar sunacaklar" şeklinde görüşlerini belirttiler.