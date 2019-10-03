Son Dakika Haberleri: Altıncı yılına giren Gençlik Sahnesi tiyatro kursuna büyük ilgi
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Altıncı yılına giren Gençlik Sahnesi tiyatro kursuna büyük ilgi

1 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının geçtiğimiz beş yıl boyunca titizlikle yürüttüğü Gençlik Sahnesi tiyatro kursunun altıncı dönem kayıtlarına, 200' ün üzerinde kişi başvuruda bulundu.

Altıncı yılına giren Gençlik Sahnesi tiyatro kursuna büyük ilgi, System.String[]

Şehir Tiyatroları Gençlik Sahnesi 6. tiyatro kursu için başvurular geçtiğimiz günlerde sona erdi. 18 – 25 yaş arası gençler için, Şehir Tiyatroları'nın deneyimli oyuncularının eğitmenliğinde ücretsiz olarak sürdürülen tiyatro kursuna 200'ün üzerinde başvuru oldu. Eskişehir'in yanı sıra çevre illerden de gelen gençler seçmelere katılacaklar ve oluşacak sınıf ile 2020 yılının Mayıs ayına kadar eğitimlerini aralıksız sürdürecekler.

Tiyatronun gelişimi açısından bu kursların büyük öneme sahip olduğunu belirten Şehir Tiyatroları yetkilileri, gençlerin tiyatroya göstermiş oldukları ilgiden büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Yetkililer "Sayın Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in destekleri ile Şehir Tiyatrolarımız kendini geliştirmeye ve başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. 2019-2020 sezonunda da birbirinden güzel oyunlar ile seyircimizin karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz. Hazırladığımız oyunların yanı sıra geleceğin tiyatrocularını yetiştirmek ve çocuklar ve gençlerin tiyatroya ilgi duymasını sağlamak da en büyük gayelerimizden biri. Bunun için yazın çocuklara yönelik atölyeler düzenledik. Gençler içinse bu yıl 6. kez tiyatro kursu düzenledik. Kurs kayıtlarına 200'ün üzerinde bir talep oldu. Gençlerdeki isteği, tiyatro sevgisini görmek bizleri çok mutlu etti. İnanıyoruz ki sahnelerimizin tozunu yutan bu gençler Türk tiyatrosuna büyük katkılar sunacaklar" şeklinde görüşlerini belirttiler.

Şehir Tiyatroları, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:58 Kaynak: Bültenler
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