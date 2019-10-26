"Altında 8 taksit yaramıza merhem olacak"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısını 4 aydan 8 aya çıkarması, kuyumcuları memnun etti.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BDDK'nin sektörleri açısından güzel bir karar aldığını söyledi.

Kararın, kendilerini mutlu ettiğini aktaran Başman, "Son zamanlarda gerek bakanlık gerek BDDK nezdinde, oda başkanlarımızın ziyaret ve girişimleri ve Cumhurbaşkanımızın da duyarlılık göstermesiyle güzel haberi aldık ve kredi kartına taksit sayısının 8'e çıktığını öğrendik." diye konuştu.

Başman, bu gelişmenin, son zamanlarda yaşadıkları sıkıntıyı hafifleteceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hediye sektörü için de vatandaşlarımız bizi tercih ettiklerinde, ödemeyi 8 taksitle yapabilmeleri hem ödemelerini rahatlatacak hem de vatandaşın yatırım yapmasını sağlayacak. Tabii uygulama, altın piyasasının da canlanmasına yol açacak. Hem vatandaşımız hem de bizim için çok güzel bir karar oldu. Biz olmazsa olmaz bir ürün satmıyoruz. İnsanlar, temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ellerinde para artarsa bizi tercih ediyorlar. Alınan son kararla, altında taksit sayısının 8'e çıkarılması yaramıza merhem olacaktır."

Kuyumcu İnan Ortatepe de kararın kuyumcular arasında uzun süredir beklendiğini ifade ederek, daralan piyasada taksit sayısının 8'e çıkmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.