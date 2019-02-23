Son Dakika Haberleri: "Altında alım için uygun seviyeler"

"Altında alım için uygun seviyeler"

1 saat önce

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 230,4 liraya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 230,4 liraya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:15 

Fi, Ekonomi
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