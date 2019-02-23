"Altında alım için uygun seviyeler"
1 saat önce
Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 230,4 liraya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.
Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 230,4 liraya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:15
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