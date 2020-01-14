Altında düşüş sürüyor, paladyum rekorda - Son Dakika
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Altında düşüş sürüyor, paladyum rekorda

6 saat önce

15 Ocak'ta imzalanması planlanan ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk fazı öncesinde altın düşüşe devam ederken, elektrikli araç bataryalarında kullanılan paladyumun fiyatı rekor düzeylere ulaştı.

Altında düşüş sürüyor, paladyum rekorda, System.String[]

15 Ocak'ta imzalanması planlanan ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk fazı öncesinde altın düşüşe devam ederken, elektrikli araç bataryalarında kullanılan paladyumun fiyatı rekor düzeylere ulaştı.

Petrol fiyatları da, ABD- İran gerginliğinin azalmasıyla beş günlük düşüşün ardından imzalanacak anlaşma öncesinde yükselişe geçti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.04 artışla  64.87 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.72 artışla 58.50 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.28 düşüşle 17.76 dolardan,

altın, yüzde 0.45 düşüşle 1,543.50 dolardan,

bakır, yüzde 0.09 düşüşle 2.85 dolardan,

platin, yüzde 0.45 düşüşle  977.70 dolardan ve

paladyum yüzde 0.56 artışla 2,090.30 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 291 liraya, çeyrek altın 477 liraya, Cumhuriyet altını da 1,973 liraya geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:42 Kaynak: DHA
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