Altında en iyi haftalık performans

Yaklaşık 6 yılın zirvesine yükselmesinin ardından, bazı kazanımlarını geri veren altın, üç yıldan uzun sürenin en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

Yaklaşık 6 yılın zirvesine yükselmesinin ardından, bazı kazanımlarını geri veren altın, üç yıldan uzun sürenin en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

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