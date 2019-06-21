Son Dakika Haberleri: Altında en iyi haftalık performans
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Altında en iyi haftalık performans

1 saat önce

Yaklaşık 6 yılın zirvesine yükselmesinin ardından, bazı kazanımlarını geri veren altın, üç yıldan uzun sürenin en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

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Yaklaşık 6 yılın zirvesine yükselmesinin ardından, bazı kazanımlarını geri veren altın, üç yıldan uzun sürenin en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:03 
Ekonomi
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