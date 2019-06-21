Altında en iyi haftalık performans
1 saat önce
Yaklaşık 6 yılın zirvesine yükselmesinin ardından, bazı kazanımlarını geri veren altın, üç yıldan uzun sürenin en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.
Yaklaşık 6 yılın zirvesine yükselmesinin ardından, bazı kazanımlarını geri veren altın, üç yıldan uzun sürenin en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:03
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