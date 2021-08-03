Altında 'güven' sorununa çözüm - Son Dakika

Kuyumculuk sektöründeki güven sorununun çözümüne katkı sağlayacak İKO-güvenCE Etiketi sistemiyle; düşük ayar, sahtecilik gibi durumlardan dolayı yaşanan güven sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kuyumculuk sektöründeki güven sorununun çözümüne katkı sağlayacak İKO - güvenCE Etiketi sistemi 1 Ağustos itibarıyla devreye alındı. Düşük ayar, sahtecilik gibi durumlardan dolayı kuyumcu ile vatandaş arasında güven sorunu yaşanmıştı. Söz konusu uygulamayla güven sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, proje hazırlığının bir buçuk yıl sürdüğünü belirterek, "Çeşitli talep ve şikayetler doğrultusunda bu uygulamayı hayata geçirdik. Buradaki amacımız, kuyumcu esnafımızla yerli ve yabancı tüketici arasındaki güven duygusunu üst düzeye çıkarmaktır. Esnaflarımızdan uygulamaya bir talebi bulunuyor" dedi.

"E-TİCARET PLATFORMLARINDAN DA BU GÜVENCE PAKETİNİ TALEP EDECEĞİZ"

Atayık, ilk önce İstanbul için yapılan bir proje olduğu söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Oda ve dernek başkanlarıyla görüşüp bu uygulamayı tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Bu uygulama sadece fiziksel olarak değil, e-ticaret platformlarından da bu güvence paketini talep edeceğiz. Son zamanlarda altının değer kazanmasıyla beraber taklit altın, düşük ayarlı altın gibi ürünler oluştu. Bu durumun önüne geçmek istiyoruz. Bu etiketli ürünleri alan vatandaşlardan bu karekodlu etiketi muhafaza etmelerini istiyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaştıklarında aldığı yere başvurabilir".

Tüm vatandaşların güvenilirlik açısından bu etiketli ürünleri tercih etmelerini gerektiğini söyleyen Atayık, "Şu anda esnaflardan etikete bir talep bulunuyor. Bu uygulamanın daha da yaygınlaşarak başarıya ulaşmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konu hakkında konuşan Esnaf Feyzullah Ören, "İstanbul Kuyumcular Odası bir uygulama gerçekleştirdi. Ürünlerde bir karekod var. Mağazaların denetlendiğini malzemelerin kaç ayar olduğunu, sonrasında demo olup olmadığını denetlenmiş mağazalara İKO bir barkot sistemi oluşturuyor. Önünde İstanbul Kuyumcular Odası yazıyor. Diğer tarafında ise karekod mevcut. Karekodu telefonunuzla okuttuğunuzda telefonunuzda bir sayfa açılıyor ve firmanın denetlendiğine dair İKO'dan bir belge önünüze çıkıyor. Bu belgede firma ismi, kalitesi, ürünün nasıl denetlendiğine dair açıklamalar yer alıyor. Ayrıca malzemenin ayarı, kalitesinin ve uygunluğunun ispatı bulunuyor. Böylece kuyumcuya güvenen halkımız bu şekilde daha da güvenebilir bir hale geliyor" dedi.

(Muhammed Fırat Aksoy - Furkan Serttaş/İHA)