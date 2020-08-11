Altında psikolojik eşik aşıldı! 458 liraya kadar düştü

Ons altın fiyatının 2 bin doların altına gerilemesi ve yüzde 2.85'lik düşüşü altın fiyatlarının sert gerilemesine neden oldu. Gram altın fiyatı yüzde 4,16 değer kaybederken 458 lira seviyesine kadar düştü. 11 Ağustos'ta altının gram satışı 458,09 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti.

ONS ALTIN, BİN 960 DOLARA KADAR GERİLEDİ

Ons tarafındaki bu ters hareket ile gram altın fiyatlarını da etkileyerek gram tarafında 458 TL seviyesine kadar geri çekilmelere neden oldu. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.960 dolar seviyesinden işlem görüyor.