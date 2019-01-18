Son Dakika Haberleri: Altında ralliyi destekleyecek 3 faktör!

Altında ralliyi destekleyecek 3 faktör!

20 dakika önce

Küresel piyasalardaki belirsizliklerden destek bulmasına karşın altın son günlerde 1.290- 1.300 dolar ons bandında sıkışmış durumda.

Altında ralliyi destekleyecek 3 faktör!, System.String[]
Küresel piyasalardaki belirsizliklerden destek bulmasına karşın altın son günlerde 1.290- 1.300 dolar ons bandında sıkışmış durumda. Analistlere göre burayı aşarsa 2019 içinde 1.500 dolar bile görülebilir.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:05 

Ekonomi
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