Altında ralliyi destekleyecek 3 faktör!
20 dakika önce
Küresel piyasalardaki belirsizliklerden destek bulmasına karşın altın son günlerde 1.290- 1.300 dolar ons bandında sıkışmış durumda.
Küresel piyasalardaki belirsizliklerden destek bulmasına karşın altın son günlerde 1.290- 1.300 dolar ons bandında sıkışmış durumda. Analistlere göre burayı aşarsa 2019 içinde 1.500 dolar bile görülebilir.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:05
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