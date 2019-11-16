Altında taksit sayısının 7'ye çıkması talepleri artırdı

Altında taksit sayısının 7'ye çıkarılması sonrası altına olan talebi biraz daha artırdı.



Kayseri'de kuyumculuk yapan Metin Meyilli, ekonomik durumun insanları zorladığı için taleplerin olduğunu ancak vatandaş bütçesine göre harcama yapması gerektiğini vurguladı. Meyilli; "Altında taksit sayısının 7'ye çıkması bir nevi esnaf için iyi görünüyor. Altın pahalı olduğu için halkımız alamıyor nakit olarak. Kredi kartı ile taksite böldürüp bazı işlerini halletmeye çalışıyorlar ama altında taksit olayı normal bir şey değil. Altın, hadisi şerifte peşin alınıp peşin satılan bir şey olduğu için kredi kartı ile altın satışı caiz değildir dinimizce. Ama ekonomik durum insanları zorladığı için talepler var. Alıcıyı, satıcıyı rahatlatmış olabilir ama bence Türkiye ekonomisi için böyle kartlar ile alışveriş yapmak ilerisi için çok iyi olacağını düşünmüyorum. Keşke herkes cebindeki para kadar alışveriş yapsa daha doğru olur diye düşünüyorum. Altın fiyatlarında ufak bir düşme oldu. Tabi çok can alıcı bir şey yok. Ama yine de bu bizi memnun diyor. Yükseldiğine alıştığımız için ufak tefek düşmeler olunca borcu olanlar, başka yerden alması gerekenler biraz daha almaya çalışıyorlar" diye konuştu.



Altın fiyatlarında az da olsa bir düşüş olduğunu da kaydeden Meyilli, uzun vadeli düşünüldüğünde vatandaşın değerlendirebileceği bir ortam olduğunu kaydetti. Meyilli; "iyi Şuanda 271 civarında bakarsak şöyle yüzde 5, yüzde 6 gibi bir düşüş var. Bunu halkımız değerlendirebilir. Uzun vadede altın yukarı doğru seyir edebiliyor. Vatandaş bütçesine göre harcama yaparsa ekonomimiz için daha iyi olacağını düşünüyorum cebindeki kadar harcar ise ilerisi için daha iyi olur" şeklinde konuştu. - KAYSERİ