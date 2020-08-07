Altında tırmanış durdu, Brent 45 doların altında

Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye yükselen altındaki tırmanış duraksarken, ABD verilerinin ekonomideki belirsizlikleri artırması üzerine Brent petrol 45 doların altına çekildi.

Yatırım araçları arasında Temmuz'da en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5.24, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5.70 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; BIST100 Endeksi yüzde 4.05,euro yüzde 1.08 kazandırırken, dolar yüzde 0.41, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.45,devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1.62 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde;BIST100 Endeksi yüzde 4.50, euro yüzde 1.52,dolar yüzde 0.03 kazandırırken,mevduat faizi (brüt) yüzde 0.01,DİBS yüzde 1.19 kaybettirdi.BIST100 Endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.19 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2.99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.82 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.15 düşüşle 44.60 dolar,Batı Teksas yüzde 1.00 düşüşle 41.49 dolar,altın yüzde 0.87 düşüşle 2,045.32 dolar,gümüş yüzde 3.22 düşüşle 27.99 dolar,bakır yüzde 0.56 artışla 6,486.00 dolar,platin yüzde 3.34 düşüşle 966.56 dolar,paladyum yüzde 3.14 düşüşle 2,158.41 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 478 liraya, çeyrek altın 838 liraya, Cumhuriyet altını da 3,241 liraya geriledi. Troy Kıymetli Maden 'in analizinde, altının beş gündür üst üste artıda kapatırken, her gün yeni bir rekor düzeye çıktığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Dünkü seansta 2,069 dolar/onsa kadar uzanan sarı maden, rekorunda yeni zirve kaydetmiş oldu. Seans sonunda 2,063 dolar/onstan dengelenen sarı maden, önceki kıyasla yüzde 1.2 kazancı hanesine yazmış oldu. " Gümüş ise rallisine durmaksızın devam ederek son zamanların en öne çıkan kıymetli madeni olmaya devam ediyor. Beyaz maden dünkü seansta 29.08 dolar/onsa kadar uzanarak son 8 yılın en yüksek seviyesinde yeni bir zirve kaydetmiş oldu."Platin, 969.89 dolar/ons seviyesinden güne başladıktan sonra, seans boyu pozitifliğiyle dikkat çekti. Şubat ayından beri ilk kez 1,000 dolar/onsun üzerini test eden platin, günü 1002 dolar/onstan kapatarak günlük bazda yüzde 3.4 kazanç elde etmiş oldu."Paladyum, 2,188 dolar/onstan başladığı günü, 2,228 dolar/onstan tamamlayarak yüzde 1.8 kazanç elde etmiş oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dün yüksek hacimli bir seans yaşanırken, yükselen altın fiyatıyla birlikte alıcıların iştahlandığı bir gün geride kaldı. İşlemler dünya fiyatlarının üzerinde 10 dolar/onsla gerçekleşti."