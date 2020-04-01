Altında uzun bir ralli başlayabilir
46 dakika önce
Goldman Sachs, altının salgın ilk çeyrekte kontrol altına alınırsa 1,750 dolara, salgın ikinci çeyreğe kaydığı takdirde 1,850 dolara doğru gideceğini belirtiyor.
Goldman Sachs, altının salgın ilk çeyrekte kontrol altına alınırsa 1,750 dolara, salgın ikinci çeyreğe kaydığı takdirde 1,850 dolara doğru gideceğini belirtiyor. Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities de altında 'çok-yıllı ralli' bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:06
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