Altında yeni zirve 1,944 dolar

Covid-19 pandemisinde gelişmelerin etkisiyle artan güvenli liman talebi, altın fiyatlarını 1,944.80 dolar ile yeni tarihi rekor düzeye taşıdı. Yeni rekor ile birlikte çeyrek altın 700 lirayı, Cumhuriyet altını da 2,800 lirayı aştı.

Spot piyasalarda daha sonra 1,930 dolar düzeyine dönen altında bundan önceki tarihi zirve 1,921 dolar ile 6 Eylül 2011'de görüldü.

Yatırımcılar, birçok ülkede hızla artan yeni Covid-19 vakaları nedeniyle, ekonomide yaygın bir şekilde yeni kapanma ve kısıtlamaların gelebileceğine ilişkin endişelerle, başta altın olmak üzere güvenli liman sayılan yatırım araçlarına yöneldiler.Altının 2020 yılında yeni zirve düzeye yükselmesinde, ABD Merkez Bankası ( Fed ), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Asya 'nın önde gelen ülkeleri olmak üzere dünyanın en büyük merkez bankalarının, Covid-19 krizinin atlatılması için geliştirilen destek paketleri için büyük miktarlarda para basarak piyasaya sürmeleri etkili oldu.ABD'de artan stoklar ve düşük talep baskısı altındaki Brent petrol 44 doların altına geriledi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.64 düşüşle 43.61 dolar,Batı Teksas yüzde 0.19 düşüşle 41.23 dolar,altın yüzde 1.61 artışla 1,932.70 dolar,gümüş yüzde 5.93 artışla 24.12 dolar,bakır yüzde 1.15 düşüşle 6,400.00 dolar,platin yüzde 1.95 artışla 939.68 dolar,paladyum yüzde 1.37 artışla 2,254.77 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 426 liraya, çeyrek altın 704 liraya, Cumhuriyet altını da 2,800 liraya yükseldi.Ünlü&Co/DAHA analizinde "ons altının tarihi zirveye" çıktığına işaret edilerek, "Covid-19 vakalarındaki artışın yanında, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmeye paralel olarak dolar endeksi üzerindeki baskının sürmesi, ons altının faiz getirisinden yoksun olmasının dezavantajını aşarak 1930 doların üzerini test etmesini sağlıyor" denildi ve eklendi:

"Her ne kadar gelinen seviyeler kısa vadeli indikatörlerin de işaret ettiği gibi altını aşırı alım bölgesine taşımış olsa da şimdilik geri dönüşe işaret eden güçlü bir sinyal oluşmuş değil. Bu kapsamda altının yukarı yönlü eğilimini koruması şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak sık sık dikkat çektiğimiz gibi özellikle aşı çalışmalarından somut bir sonuç alınması ons altında kar satışlarını tetikleyebilir."