Son Dakika Haberleri: Altında yükseliş devam edecek mi?
Son Dakika Ekonomi Haber

Altında yükseliş devam edecek mi?

2 saat önce

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, bu hafta 258,6 liraya çıkarak 9 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Altında yükseliş devam edecek mi?, System.String[]
Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, bu hafta 258,6 liraya çıkarak 9 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:43 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Bahçeli, Moody's'in Türkiye kararının siyasi olduğunu söyledi Trump'tan 2020 seçimi için dikkat çeken çıkış: Ekonomide görülmemiş bir çöküş yaşanır AK Parti'den Moody's'in Türkiye kararına sert yanıt: Sivrisinek vızıltısından ibaret Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 14:11:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altında yükseliş devam edecek mi?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]