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Altında yükseliş devam eder mi?

58 dakika önce

ECB ve Fed'den faiz indirimi sinyali gelmesiyle doların gerilemesi ve ABD ile İran geriliminin etkisi sonucu altının ons fiyatı, yaklaşık 6 yılın zirvesi olan 1.411,9 doları gördü.

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ECB ve Fed'den faiz indirimi sinyali gelmesiyle doların gerilemesi ve ABD ile İran geriliminin etkisi sonucu altının ons fiyatı, yaklaşık 6 yılın zirvesi olan 1.411,9 doları gördü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:08 
İran, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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