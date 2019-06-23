Altında yükseliş devam eder mi?
58 dakika önce
ECB ve Fed'den faiz indirimi sinyali gelmesiyle doların gerilemesi ve ABD ile İran geriliminin etkisi sonucu altının ons fiyatı, yaklaşık 6 yılın zirvesi olan 1.411,9 doları gördü.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:08
ECB ve Fed
'den faiz indirimi sinyali gelmesiyle doların gerilemesi ve ABD ile İran
geriliminin etkisi sonucu altının ons fiyatı, yaklaşık 6 yılın zirvesi olan 1.411,9 doları gördü.
İran medyasında 'tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var' iddiası
ABD Başkanı Trump'tan şaşırtan İran açıklaması: Onların en iyi arkadaşı olurum
ABD, Orta Doğu barış planının ekonomi paketini açıkladı
Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayısı arttı